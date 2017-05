Khủng bố đe dọa Đông Nam Á

25/05/2017 23:01

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 25-5 đã cảnh báo vụ đánh bom nguy hiểm như ở TP Manchester - Anh có thể xảy ra tại Đông Nam Á.



Căng thẳng tháng lễ Ramadan

Tờ New Straits Times dẫn lời ông Hamidi cho rằng động cơ của các vụ tấn công do những phần tử bạo lực cực đoan gây ra gần đây tại Thái Lan, Philippines và Indonesia có thể xuất phát từ cái chết của thủ lĩnh người Malaysia Muhammad Wanndy Jedi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. "Cảnh sát và cơ quan chống khủng bố (Malaysia) đang trong tình trạng báo động cao độ sau các vụ tấn công ở Manchester và Jakarta. Lực lượng cảnh sát mặc thường phục đang tuần tra ở một số điểm nóng" - ông Hamidi nói.

Tuần này đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công bạo lực ở Đông Nam Á. Trong đó, gần nhất là việc 2 kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 3 cảnh sát và làm bị thương ít nhất 10 người khác tại thủ đô Jakarta - Indonesia đêm 24-5. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ sau vụ đánh bom liều chết xảy ra hồi tháng 1-2016 tại thủ đô Jakarta khiến 7 người thiệt mạng.



Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 25-5 kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh sau vụ tấn công trong bối cảnh người Hồi giáo chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan bắt đầu từ đêm 26-5. Indonesia vốn là quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới và tháng lễ Ramadan thường xuyên được giới chức an ninh cảnh báo cao độ do có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề an ninh.





Xe bọc thép chở binh sĩ Philippines tiến hành cuộc tấn công các phiến quân ở TP Marawi ngày 25-5 Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Indonesia cùng ngày cho biết 2 nghi phạm vụ đánh bom liều chết mới nhất đều có liên hệ với IS. Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với tờ The Straits Times rằng nghi phạm thứ nhất được xác định là Solihin, nhân viên hành chính tại Darul Anshor, một trường nội trú Hồi giáo ở Poso. Người còn lại tên là Ichwan Nurul Salam, 34 tuổi, tới từ TP Bandung, tỉnh Tây Java.

Theo người phát ngôn cảnh sát Indonesia Setyo Wasisto, 2 quả bom sử dụng trong vụ tấn công mới nhất cũng được chế tạo tương tự loại chất nổ ở vụ tấn công tại TP Bandung hồi tháng 2 vừa qua. Quả bom đầu tiên được kích nổ ở bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng và quả bom thứ 2 phát nổ gần một bến xe buýt cách nơi quả bom thứ nhất khoảng 10 m.



Hai quả bom được đựng trong nồi áp suất và có chứa đinh để tăng khả năng sát thương. Cảnh sát đã phát hiện một hóa đơn ghi ngày 22-5 mua nồi áp suất, nhôm phế liệu, đinh, dây cáp và các vật liệu khác để chế tạo bom tại một cửa hàng ở Padalarang, Tây Java.

Trực thăng truy quét khủng bố

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Philippines Jo-ar Herrera ngày 25-5 cho biết quân đội nước này đang sử dụng trực thăng chiến đấu để tấn công các phiến quân Maute và Abu Sayyaf (có liên hệ với IS) đang cố thủ tại TP Marawi trên đảo Mindanao.

Giới chức địa phương cho rằng Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf- vẫn đang ở TP Marawi. Tên này được mệnh danh là thủ lĩnh của IS ở Đông Nam Á và đang nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Mỹ với cái đầu được treo thưởng 5 triệu USD.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23-5 phải áp đặt thiết quân luật tại TP Mindanao và đang xem xét mở rộng ra cả nước để đối phó cuộc khủng hoảng ở Marawi. Các tay súng phiến quân nêu trên trước đó đã tràn vào thành phố này, đốt phá nhà cửa, chặt đầu cảnh sát trưởng địa phương, bắt cóc con tin và treo cờ của IS.

Theo trang Sunstar, 120 con tin, bao gồm nhiều bệnh nhân và giáo viên, đã được giải cứu sau khi quân đội chính phủ giành lại quyền kiểm soát một số khu vực từ các tay súng nhóm Maute. Ít nhất 13 tay súng Maute bị tiêu diệt trong chiến dịch giải cứu con tin của quân đội không chỉ được yểm trợ bằng trực thăng mà còn có cả xe tăng. Giới chức địa phương chưa cung cấp chi tiết về thương vong của người dân, chỉ cho biết 5 binh sĩ và 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong khi đụng độ với các tay súng phiến quân.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 24-5 cho biết cảnh sát nước này cũng tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới, đặc biệt là những vùng tiếp giáp Philippines, sau lệnh thiết quân luật của ông Duterte.

Thu Hằng