Kremlin bác tin thảo luận lệnh trừng phạt với cố vấn của ông Trump

14/02/2017 08:04

Trong khi đó, Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer cùng ngày khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Donald Trump có còn tin tưởng vào cố vấn Flynn hay không, đã không xác nhận cụ thể mà chỉ nói rằng tổng thống vẫn đang “đánh giá tình hình”.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn đối mặt áp lực vì bê bối trao đổi về lệnh trừng phạt với Đại sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: EPA

Truyền thông Mỹ trong ngày 13-2 đồng loạt đăng tải những thông tin liên quan tới bê bối của ông Flynn, theo đó chính quyền của ông Trump đối mặt với tai họa lớn do khi vị cố vấn bị cho là đã thảo luận về lệnh trừng phạt với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trước khi tân tổng thống nhậm chức.

Theo Political, cả ông Flynn và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đều công khai bác bỏ cuộc thảo luận của ông Flynn với Đại sứ Nga Kislyak có liên quan tới lệnh trừng phạt. Song theo thông tin do The Washington Post, The New York Times và một số tờ báo khác đăng tải, có vẻ như cuộc nói chuyện đã đề cập tới chủ đề này, một hành động chưa từng có tiền lệ và một số chuyên gia cho rằng nó có thể phi pháp.

Theo ABC News, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng vừa tiết lộ rằng hôm 10-2, ông Flynn đã gọi điện cho Phó Tổng thống Pence để xin lỗi vì làm ông hiểu nhầm về cuộc nói chuyện với đại sứ Nga. Chi tiết cuộc gọi tới nay vẫn chưa được công bố.

Giới chức tình báo cho biết đã có bản ghi lại của một phần cuộc nói chuyện. Hiện chưa rõ liệu ông Flynn nói với đại sứ Nga về lệnh trừng phạt chung chung hay ông có nói chi tiết nào về việc chấm dứt các lệnh trừng phạt hay không.

Theo CNN, ông Flynn không có kế hoạch từ chức và nhiều khả năng không bị sa thải dù áp lực chính trị đè nặng lên ông ngày càng gia tăng.

Đỗ Quyên (Theo Political, ABC News)