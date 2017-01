Lễ nhậm chức của ông Trump "kín" cỡ nào?

20/01/2017 00:24

Cụ thể, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson phát biểu tại một cuộc họp hồi tuần trước cho biết ước tính 28.000 nhân viên an ninh được huy động, đến từ đủ loại cơ quan - Mật vụ, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Vệ binh Quốc gia, Cục An ninh Giao thông, Cảnh sát Điện Capitol, lực lượng tuần duyên, cảnh sát địa phương…

Các nhà chức trách phong tỏa khu vực rộng gần 7 km vuông gần nơi tổ chức tuyên thệ nhậm chức, các sự kiện liên quan và biểu tình phản đối. Xe cộ bị cấm đi lại bên trong nơi này, tạo ra một vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Chi phí cho chiến dịch an ninh dự kiến hơn 100 triệu USD.

Rào cản bằng xe tải, xe buýt

Mặc dù hiện chưa nghe đến “mối đe dọa đặc biệt hoặc đáng kể” nào đối với lễ nhậm chức, Bộ trưởng An ninh nội địa Johnson nói rằng rất lưu tâm đến những hành động bạo lực cực đoan và những kẻ tự cực đoan hóa, được nhìn thấy trong các vụ tấn công gần đây tại Pháp và Đức.

Xe tải và xe buýt sẽ được đặt tại các địa điểm chiến lược để ngăn chặn những cuộc tụ họp của đám đông người đi bộ.

Ông Johnson cũng ước tính có tổng cộng 99 nhóm đăng ký biểu tình, bao gồm ủng hộ lẫn phản đối ông Trump. Trong số này, một cuộc tuần hành trong ngày 21-1 được kỳ vọng thu hút đến 200.000 người tham gia.

Khoảng 28.000 nhân viên an ninh được triển khai để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: US NEWS

Những thứ bị cấm

Những ai có vé tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức bên ngoài Điện Capitol phải đi qua 6 trạm kiểm soát an ninh. Bên cạnh đó, các nhà chức trách đưa ra 1 danh sách khoảng 40 món bị cấm mang vào, như vũ khí, pháo hoa, ba-lô, bóng bay, trống, còi, gậy chụp ảnh tự sướng...

Đóng cửa bầu trời

Không phận ở thủ đô sẽ bị thắt chặt. Ngoài ra, thủ tục sân bay ở địa phương cũng bị hạn chế trong các ngày 19, 20 và 21-1. Hơn nữa, các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ bị cấm bay vào khu vực tổ chức lễ nhậm chức.

Ông Johnson khẳng định các quan chức an ninh sẽ kiểm tra kỹ càng các vật thể điều khiển từ xa, từng né tránh được radar và tiếp cận Nhà Trắng 2 lần hồi năm 2015.

Ở các nhà ga, lực lượng an ninh tăng cường tuần tra, giám sát hành khách và hành lý.

H.Bình (Theo CNN)