Lộ diện kẻ thảm sát 39 người ở hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cho biết các nhà chức trách đã có dấu vân tay cùng bản mô tả cơ bản về chân dung của kẻ tấn công, đồng thời tuyên bố sẽ “nhanh chóng” xác định danh tính của nghi phạm.

Ông Kurtulmus nói với báo giới: “Chúng tôi đã có thông tin về dấu vân tay và chân dung phác họa của kẻ khủng bố. Bước tiếp theo sẽ là cố gắng nhận diện y nhanh hết mức trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng không những tìm thấy kẻ khủng bố mà còn tìm ra mối liên hệ của y cũng như những kẻ đã hỗ trợ y bên trong và bên ngoài hộp đêm”.

Cánh sát công bố hình ảnh mới nhất của nghi phạm tấn công hộp đêm. Ảnh: BBC

Bên cạnh đó, ông Kurtulmus xác nhận 8 vụ bắt giữ sau khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bố ráp một căn nhà ở quận Zeytinburnu theo một nguồn tin chỉ điểm. Cảnh sát cũng bắt giữ 4 người trong các cuộc bố ráp khác tại Istanbul. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi can chính của vụ xả súng tại hộp đêm Reina. Cảnh sát đã phát hành hình ảnh mới của kẻ khủng bố trong đời thường nhưng không xác định thời điểm và vị trí của y trong bức ảnh.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết nghi can có thể đến từ Uzbekistan hoặc Kyrgyzstan. Cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu nghi can có dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không sau khi nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại hộp đêm vào ngày đầu năm mới. Theo đài BBC, cảnh sát không cho biết thông tin về thời gian và địa điểm về hình ảnh mới của nghi can.

Tại một cuộc họp báo tại thủ đô Ankara hôm 2-1, ông Kurtulmus cho rằng cuộc tấn công đêm giao thừa là một thông điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ về các quyết định ở khu vực biên giới. Dẫu vậy, ông Kurtulmus khẳng định các cuộc tấn công ở Syria sẽ tiếp tục cho đến khi các mối đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ không còn.

H.Bình (Theo BBC)