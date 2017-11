Người ngoài hành tinh... sát hại Tổng thống J.F. Kennedy (!)

05/11/2017 07:36

Bởi có những tình tiết không rõ ràng, bất thường xung quanh vụ án Tổng thống J.F. Kennedy bị cựu binh thủy quân lục chiến Lee Harvey Oswald bắn chết vào trưa 22-11-1963 tại Dallas, bang Texas - Mỹ, hàng trăm thuyết âm mưu đã được dựng lên. Người ta đã vận dụng trí tưởng tượng phong phú nhất để lý giải những uẩn khúc liên quan đến vụ án kỳ bí nhất trong lịch sử nước Mỹ.



Phát đạn thứ ba và kẻ thứ hai

Thật khó kể hết ra đây những giả thuyết, đặc biệt những thuyết âm mưu hết sức khó tin. Chẳng hạn, đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy giết chồng vì bà là… sát thủ giết người theo hợp đồng!

Ngoài Oswald, có ít nhất thêm một người khác bắn chết Tổng thống J.F. Kennedy. Đây là giả thuyết được nhiều người tin là có thật mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau.

Theo kết quả điều tra chính thức, Oswald - được coi là có khả năng bắn "bách phát bách trúng" thời đi lính - bắn tổng cộng 3 phát súng trường từ lầu 6 kho sách Trường Trung học Dallas. Phát thứ nhất không trúng đích, làm gãy một nhánh sồi chạm lề đường rồi nảy lên trúng thường dân James Tague đang đứng xem đoàn xe tổng thống. Phát thứ hai bắn trúng cổ Tổng thống J.F. Kennedy, viên đạn thoát ra ngoài xuyên qua lưng Thống đốc John Connally và trổ xuống đùi ông này.

Đường đi và sức mạnh kỳ lạ của viên đạn thứ hai tuy vậy chưa bí hiểm bằng phát đạn thứ ba kết liễu tính mạng ông Kennedy gần như tức thời. Đó là viên đạn trúng đầu Tổng thống J.F. Kennedy từ một hướng bắn mà một số chuyên gia tin rằng hoàn toàn khác hướng 2 phát đạn ban đầu (làm mục tiêu ngã chúi về phía trước) vì nó làm nạn nhân ngã ngửa ra sau. Một đoạn phim màu quay chậm của người quay phim nghiệp dư Abraham Zapruder tình cờ quay được dường như cho thấy như vậy. Từ chi tiết này, có giả thuyết cho rằng có người thứ hai tham gia vụ ám sát ông Kennedy. Người này là ai?

Ngày 3-11 vừa qua, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ đã giải mật thêm 680 hồ sơ J.F.Kennedy, gồm cả 553 hồ sơ của CIA chưa từng công bố Ảnh: Internet

Một thuyết cho rằng đó là tài xế William Greer, dùng súng ngắn bắn thẳng vào đầu nạn nhân. Theo một thuyết khác - được viết thành sách hẳn hoi, có tựa đề "Mortal Error" (Sai lầm chết người) - đó là một nhân viên Sở Mật vụ bảo vệ tổng thống. Trong lúc lộn xộn, súng của nhân viên này bị cướp cò bắn ra viên đạn thứ ba chứ anh ta không có ý định giết tổng thống. Trong vụ này, tác giả cuốn sách bị nhân viên mật vụ kiện ra tòa và thua kiện.

Lại có thuyết khác nữa cho rằng có một sát thủ phục kích từ một gò đất đầy cỏ bên đường hoặc núp dưới mương nước bắn viên đạn thứ ba. Đây có phải là một âm mưu được tính toán cẩn thận sử dụng Oswald và đồng bọn làm sát thủ? Không ai trả lời được câu hỏi này vì chưa kịp hỏi cung thì Oswald đã bị Jack Ruby bắn chết. Ngay Ruby cũng chết sau đó trong tù vì nghe đâu bị tiêm tế bào ung thư. Theo nhà báo Jim Marrs, đáng nói là có đến 103 nhân chứng trong vụ án chết "bất đắc kỳ tử" như Ruby.

Thủ phạm là… người ngoài hành tinh!

Ngoài những thuyết âm mưu mang tính chiến tranh lạnh như Cuba và Liên Xô âm mưu ám sát Tổng thống J.F.Kennedy, có nhiều thuyết đẩy sự việc đi rất xa, nhuốm màu sắc huyền bí, huyễn hoặc.

Chuyên gia John McAdams, tác giả quyển "JFK Assassination Logic: How to think about Claims of Conspiracy", kể lại một giả thuyết: Bà Margerurite, mẹ của L.H.Oswald, nhận định rằng giết chết Tổng thống J.F. Kennedy đồng nghĩa với cứu rỗi thế giới. Theo bà, tổng thống mắc bệnh Addison (suy tuyến thượng thận nguyên phát) sẽ làm cho ông trở thành bạc nhược, ai nói gì cũng nghe, rất nguy hiểm nên cần phải khử ông.

Lại có một trang web nêu giả thuyết thủ phạm là hội kín Tam Điểm nổi tiếng chống phá Công giáo. Gia đình Kennedy theo đạo này.

Theo chuyên gia McAdams, đây là những thuyết hoang đường. Nó cũng giống như thuyết "người cầm dù" ở Dealey Plaza, nơi xảy ra vụ ám sát. Theo thuyết này, mặc dù trời không mưa, có một người đàn ông giương dù đứng gần hiện trường vụ án. Chiếc dù thật ra là một khẩu súng bắn phi tiêu. Người này bắn phi tiêu vào cổ Tổng thống J.F.Kennedy khiến nạn nhân bị tê liệt không động đậy để sát thủ nhắm bắn vào đầu dễ dàng.

Đó chưa phải là thuyết âm mưu kỳ quặc nhất. Mark Fenster, tác giả cuốn "Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture", kể lại có một loạt giả thuyết đậm chất "khoa học viễn tưởng" cho rằng thủ phạm không ai khác hơn là… người ngoài hành tinh. Lý do họ thủ tiêu vị tổng thống tuổi trẻ tài cao này là vì ông biết quá nhiều về người ngoài hành tinh và những vụ bắt cóc con người để thí nghiệm của người ngoài hành tinh. J.F.Kennedy là vị tổng thống Mỹ đầu tiên hứa đưa con người lên vũ trụ.

Báo chí cũng có trách nhiệm Tại sao có quá nhiều thuyết âm mưu xung quanh cái chết của Tổng thống J.F. Kennedy? Theo chuyên gia Anthony Summers, tác giả cuốn "Not in Your Lifetime: The Defining Book on the J.F.K. Assassination", không phải vô cớ mà trên 60% dân Mỹ nghĩ rằng có một âm mưu bí mật chống lại ông Kennedy nhưng chính quyền không muốn tiết lộ khi có những kết quả điều tra trái chiều giữa Ủy ban Warren và Ủy ban Hạ viện xung quanh vụ án này. Ví dụ, trong khi Ủy ban Warren khẳng định Oswald là thủ phạm duy nhất thì Ủy ban Hạ viên lại nói "có thể" đây là một âm mưu có nhiều người tham gia. Ông Summers còn nhận định rằng trải qua hơn 50 năm nhào nặn trong một biển thuyết âm mưu, vụ án đã biến thành một thể loại giải trí đáng ghê tởm. Các cơ quan truyền thông chắc chắn phải gánh vác một phần trách nhiệm về chuyện này.

NGUYỄN CAO