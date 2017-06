Malaysia, Philippines, Indonesia tuần tra chung chống khủng bố

03/06/2017 22:11

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đề cập bước đi trên khi ông kêu gọi tất cả quốc gia hợp tác chống lại chủ nghĩa cực đoan tại Đối thoại Shangri-La (SLD) hôm 3-6. Ông Hussein nhận định một trong những thách thức lớn mà châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong bối cảnh nhóm khủng bố này mất dần chỗ đứng ở Trung Đông.

"Mối đe dọa từ IS là có thật và tồn tại đa chiều. Chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và sự bành trướng của IS là hai trong số những thách thức chính mà châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt. Muốn chủ nghĩa khủng bố ngừng mở rộng, các quốc gia phải thúc đẩy hòa bình, giành chiến thắng trong "cuộc chiến tư tưởng" và loại bỏ tư tưởng cực đoan. Không thể giải quyết mối đe dọa IS chỉ bằng cách ném bom một số quốc gia nhất định" - ông Hussein cho biết.







Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 3-6 Ảnh: THE STRAITS TIMES

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, một giải pháp cho những vấn đề nói trên là làm việc với các nước khác bên trong các nhóm quốc gia ở khu vực, như ASEAN. Ông Hussein đã đề cập sáng kiến của Malaysia, Philippines và Indonesia, theo đó các cuộc tuần tra hải quân chung diễn ra tại biển Sulu, ngoài khơi Mindanao, từ ngày 19-6. Các cuộc tuần tra chung trên không dự kiến diễn ra một ngày sau đó.

Đảo Mindanao được đặt trong tình trạng thiết quân luật sau khi binh sĩ Philippines giao tranh với các tay súng nổi loạn tuyên thệ với IS tại TP Marawi trong hơn 10 ngày qua. Các nhà phân tích an ninh cho biết IS đang lên kế hoạch thiết lập một "tỉnh" trên đảo Mindanao trong nỗ lực thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Tại SLD 2017, bộ trưởng quốc phòng một số nước cũng cảnh báo về mối đe dọa do các tay súng IS từng tham chiến ở Iraq và Syria quay về hoạt động ở khu vực Đông Nam Á gây ra. Riêng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh cần phải tiêu diệt các nhóm cực đoan ở Đông Nam Á, chứ không chỉ ở Iraq và Syria.

Cũng theo ông Mattis, Mỹ đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm cải thiện năng lực chia sẻ thông tin. Vị bộ trưởng này còn tiết lộ rằng Mỹ đang huấn luyện và tư vấn cho binh sĩ Philippines ở miền Nam nước này.

Phạm Nghĩa