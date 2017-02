Malaysia truy tìm tình nhân của ông Kim Jong-nam

28/02/2017 09:32

Theo Channel News Asia, tình nhân của ông Kim Jong-nam là cựu nữ tiếp viên hàng không So Yong-ra. Bà này đã không đi cùng ông Kim Jong-nam đến Malaysia vào thời điểm ông này bị tấn công.

Tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát cấp cao Malaysia không tiết lộ lý do vì sao nhà chức trách Malaysia muốn thẩm vấn So Yong-ra. Nguồn tin này cũng từ chối cung cấp thông tin về nơi bà So Yong-ra đang cư ngụ.

Cựu tiếp viên 41 tuổi này từng làm việc ở hãng hàng không Air Koryo và còn có tên gọi khác là So Yong-la. So Yong-ra đến từ Bình Nhưỡng. “Bà được cho là sống với ông Kim Jong-nam từ năm 2001 ở Macau và sau cùng họ đã kết hôn” - một sĩ quan cảnh sát cấp cao Malaysia hé lộ.

Bức ảnh của bà So Yong-ra thu thập được từ cảnh sát Ảnh: CNA

“So Yong-ra làm việc tại Air Koryo từ năm 1992 tới 1998. Bà ấy học ở Trường ĐH Vũ Nhạc Bình Nhưỡng”, nguồn tin được Channel News Asia dẫn lại cho hay. Channel News Asia cũng công bố một bức ảnh của bà So Yong-ra thu thập được từ cảnh sát.

Trước đây, nhiều hãng truyền thông đã đưa tin ông Kim Jong-nam có 2 vợ và ít nhất 1 tình nhân cùng vài đứa con. Người vợ đầu tiên của ông Kim Jong-nam, bà Shin Jong-hui, và người con trai Kim Kum-sol đang sống ở Bắc Kinh. Trong khi đó, người vợ thứ hai của ông Kim Jong-nam, bà Lee Hye-kyong, cùng con trai Kim Han-sol và con gái Kim Sol-hui đang sống ở Macau.

Năm 2001, ông Kim Jong-nam bị bắt tại Nhật Bản khi tìm cách nhập cảnh nước này bằng hộ chiếu giả. Lúc đó, ông nói với các quan chức là ông định tham quan Disneyland Tokyo. Thời điểm đó, ông đi cùng 2 phụ nữ. “So Yong-ra là một trong các phụ nữ đi cùng khi ông ấy bị bắt ở Nhật Bản hồi năm 2001” – theo nguồn tin từ cảnh sát Malaysia.

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Malaysia bắt giữ 2 nữ nghi phạm và 1 nam nghi phạm người Triều Tiên. Nhà chức trách Malaysia hiện truy nã 4 nam nghi phạm khác được cho là đã về Triều Tiên cùng một nhân viên thuộc Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

H.Bình (Theo CNA)