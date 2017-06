Mỹ bất ngờ không kích vào vùng “tránh xung đột” với Nga ở Syria

07/06/2017 07:50

Theo đài ABC News, Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích xảy ra ở vị trí cách TP At Tanf ở phía Đông Nam Syria khoảng 25km. Trong khi đó, vùng “tránh xung đột” vốn được Mỹ và Nga thiết lập trước đó nằm trong khu vực cách At Tanf 55km.



Tránh xung đột cũng là thuật ngữ Lầu Năm Góc dùng để mô tả những liên lạc với Nga để đảm bảo không xảy ra hiểu nhầm về các chiến dịch của mỗi bên ở Syria.

Chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt-2 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Một quan chức Mỹ cho biết các lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus bổ sung gần đây tụ tập trong vùng “tránh xung đột” suốt nhiều tuần qua. Họ mang theo xe tăng, pháo, vũ khí chống máy bay và các phương tiện kỹ thuật vũ trang khác, theo một thông cáo từ liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



Quan chức trên cho biết thêm rằng nhóm trên có tổng cộng 60 binh sỹ ủng hộ chính phủ Syria với những trang bị đủ gây đe dọa tới các cuộc tấn công của liên quân.

Trong các cuộc không kích hôm 6-6, lực lượng Mỹ đã phá hủy 2 khẩu pháo, một vũ khí chống máy bay và 1 xe tăng. Giới chức Mỹ không bình luận về việc liệu có binh sỹ ủng hộ chính quyền Syria nào bị thương hay thiệt mạng hay không.

Đánh lớn ở "thủ đô" của IS

Đây là lần thứ 2 Mỹ nã đạn vào nhóm này. Trong cả hai lần, lực lượng này đều phớt lờ cảnh báo của liên quân Mỹ và không chịu rời khỏi vùng tránh xung đột. Một quan chức Mỹ xác nhận rằng liên quân đã cố gắng liên lạc với quân đội Nga thông qua đường dây nóng tránh xung đột cũng những thực hiện các bước đi đa dạng để xuống thang căng thẳng tình hình.

Theo đài RT, phía Moscow hôm 6-6 một lần nữa chỉ trích cuộc không kích và kêu gọi một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Cuộc không kích của Mỹ diễn ra cùng ngày với cuộc tấn công lớn của lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn ở Syria nhằm vào TP Raqqa vốn được coi là “thủ đô” không chính thức của IS kể từ khi thành phố này bị chiếm giữ từ năm 2014. Raqqa nằm cách TP At Tanf khoảng 300km về phía Bắc.

Cuộc chiến giành lại thành phố này - nơi có khoảng 4000 tay súng IS được cho là đang trú ngụ, dự kiến sẽ nhanh hơn cuộc chiến ở Mosul (Iraq), nơi các cuộc giao tranh đã kéo dài 8 tháng qua.

Ủy ban Cứu hộ quốc tế cho biết khoảng 200.000 thường dân vẫn mắc kẹt ở Raqqa.

Đỗ Quyên (Theo ABC News, RT)