Mỹ để hàng trăm tay súng IS rời Raqqa

15/11/2017 23:00

Tuy nhiên, ý kiến này giờ đây đối mặt thách thức sau khi một đoàn xe chở hàng ngàn người Syria, trong đó có hàng trăm tay súng IS, rời TP Raqqa trong sự cho phép của lực lượng được Mỹ hậu thuẫn vào tháng rồi.



Các tay súng IS và người thân trên các xe tải rời khỏi Raqqa vào tháng rồi Ảnh: BBC

Đoàn xe này là kết quả của một thỏa thuận giữa IS và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với sự trung gian của Hội đồng Dân thường Raqqa và các thủ lĩnh bộ tộc trong khu vực.

Theo đài BBC, Mỹ không tham gia thỏa thuận nhưng biết về đoàn xe và theo dõi sát sao khi nó đi qua sa mạc hướng về phía biên giới Iraq.

Ông Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, cho biết đoàn xe chở 300 tay súng IS và 3.500 người thân của chúng.

Theo ông Dillon, Washington không muốn ai rời đi nhưng đây là một phần của chiến lược chống IS thông qua các lực lượng địa phương. Những người này đã chiến đấu và đổ máu nên có quyền ra những quyết định liên quan đến chiến dịch.

SDF - lực lượng tập hợp các tay súng người Kurd và Ả Rập - nói với liên quân rằng thỏa thuận này giúp ngăn thương vong của dân thường gia tăng trong cuộc chiến giành lại Raqqa từ tay IS.

Một trong những thủ đoạn của IS để đối phó các cuộc không kích của liên quân là ẩn náu trong dân thường và sử dụng họ làm lá chắn sống.

Theo trang Business Insider, thương vong lớn từ chiến dịch ném bom Raqqa có thể góp phần dẫn đến thỏa thuận cho phép hàng trăm tay súng IS rời đi, mang theo không chỉ người thân mà còn cả vũ khí.

Dù vậy, một số quan chức Mỹ nói với đài VOA ngày 14-11 rằng vụ việc trên nêu bật những hạn chế của chiến lược chống IS.

Đáng lo hơn, việc để sổng hàng trăm tay súng IS gây ra mối đe dọa không nhỏ đối với an ninh khu vực và thế giới. Theo BBC, một số tay súng thoát khỏi Raqqa đã bị bắt khi đang tìm cách xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara hôm 14-11 đã chỉ trích Bộ Quốc phòng Mỹ làm ngơ trước thỏa thuận nêu trên. Mối đe dọa cũng có thể lan đến nước Pháp bởi một số công dân nước này trong hàng ngũ IS có mặt trong đoàn xe và bọn chúng đang tìm đường trở về quê nhà.

Hoàng Phương