Mỹ mở rộng chiến trường chống IS

05/11/2017 06:30

Theo Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM), 2 cuộc không kích diễn ra trong ngày 3-11 (giờ địa phương), với sự điều phối của chính phủ Somalia.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục sử dụng tất cả biện pháp trong thẩm quyền và phù hợp để bảo vệ người Mỹ cũng như loại bỏ các mối đe dọa khủng bố. Hồi tháng trước, một nhóm trung thành với IS đã tấn công và chiếm giữ một thị trấn nhỏ ở vùng bán tự trị Puntland - Somalia. Đây là thị trấn đầu tiên mà IS kiểm soát kể từ khi hoạt động ở Somalia vào năm 2016.



Tại Somalia, nhóm này được xem là đối thủ của tổ chức khủng bố al Shabaab có quy mô lớn và kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn. Mỹ thỉnh thoảng cũng không kích các mục tiêu của al Shabaab, tổ chức có liên hệ với al-Qaeda.

Một xe tăng của quân đội Syria tấn công các mục tiêu của IS ở Deir el-Zour gần đây Ảnh: SANA

Đợt không kích trên diễn ra trong bối cảnh IS tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề ở Iraq và Syria. Hôm 3-11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad thông báo Damascus đã tái chiếm TP Deir el-Zour, thành trì cuối cùng của IS ở nước này. Trước đó, ngày 17-10, IS để mất thành trì Raqqa vào tay lực lượng bán quân sự người Kurd và thị trấn Mayadeen (ngày 14-10) vào tay quân đội Syria và các đồng minh.

Còn tại Iraq, Thủ tướng Haider al-Abadi xác nhận việc đẩy lui IS khỏi thị trấn Qaim nằm ở rìa phía Tây của tỉnh Anbar, dọc biên giới Syria. Đây là vùng đô thị quan trọng cuối cùng chịu sự kiểm soát của IS ở Iraq. Trước đó, IS lần lượt mất TP Hawija (ngày 10-10), thị trấn Tal Afar (30-8) và TP Mosul (10-7).

Với những thất bại mới nhất nói trên, theo AP, IS đã mất hơn 96% vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát tại Iraq và Syria kể từ năm 2014. Tại Syria, TP Boukamal là đô thị cuối cùng còn nằm trong tay IS. Ngoài ra, nhóm này còn kiểm soát một số ngôi làng ở các tỉnh Hassakeh và Deir el-Zour, miền Đông Syria. Thêm vào đó, một nhóm nhỏ tay súng IS tập trung gần thủ đô Damascus.



Tại Iraq, IS co cụm ở một vài khu vực thuộc các tỉnh Nineveh, Anbar và Salahudin. Trong một cuộc họp báo hồi tuần trước, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford, nhận định một nhóm thủ lĩnh IS đang cố gắng củng cố lực lượng ở châu Phi và châu Á sau khi bị mất gần hết lãnh thổ ở Iraq và Syria.

Phạm Nghĩa