Nga lên tiếng về thông tin thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

16/06/2017 15:00

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích trên đã nhắm trúng một cuộc họp của các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và theo nhiều kênh thông tin, Abu Bakr al-Baghdadi có mặt trong cuộc họp và bị tiêu diệt.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một đoạn ghi hình hồi tháng 7-2014 Ảnh: REUTERS

Cũng theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên trang Sputnik, quân đội Nga cho biết cuộc tấn công nói trên nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh IS ở khu vực ngoại ô phía Nam TP Raqqa, vốn được IS gọi là thủ đô của chúng ở Bắc Syria.

Theo đó, lực lượng quân sự của Nga bắt đầu lên kế hoạch nhằm vào mục tiêu này sau khi nhận được thông tin nói rằng các thủ lĩnh IS, trong đó có Baghdadi đang tập trung tại đó trong cuộc họp thảo luận về việc rút khỏi Raqqa.

Quân đội Nga lúc bấy giờ đã cử máy bay không người lái giám sát khu vực và phái một đội máy bay ném bom Su-34 và chiến đấu cơ Su-35 tham gia không kích vào mục tiêu này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thủ lĩnh IS Abu al-Khadji al-Mysri, Ibrahim al-Naef al-Khadj và Suleiman al-Shauah nằm trong số khoảng 30 thủ lĩnh hạng trung của IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích. Ngoài ra khoảng 300 tay súng của IS cũng thiệt mạng.

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đang chiến đấu chống Is ở Syria hôm 16-6 nói rằng họ không thể xác nhận thông báo từ phía Nga.Đây không phải lần đầu tiên nổi lên thông tin thủ lĩnh tối cao của IS bị tiêu diệt.



Đài truyền hình nhà nước Syria hôm 11-6 cũng đưa tin Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại TP Raqqa của nước này. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cho rằng cũng như nhiều lần bị “báo tử” trước đó, Baghdadi vẫn còn sống và đang lẩn trốn.

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng hồi tháng 4 của Syria, al-Baghdadi được cho là đã thoát khỏi sự bắt giữ của đặc nhiệm trong gang tấc sau khi trốn được qua cửa bẫy. Thủ lĩnh IS vốn đang bị truy nã gắt gao nhất thế giới với cái đầu của y được Mỹ treo thưởng 25 triệu USD.

Hồi tháng 3, giới chức Mỹ và Iraq cho rằng al-Baghdadi đã bỏ rơi các tay súng của mình và đang trốn chạy khỏi đặc nhiệm Iraq.

Đỗ Quyên (Theo Reuters)