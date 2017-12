Nga - Mỹ tố nhau ở Syria

16/12/2017 01:00

Hôm 14-12, quân đội Mỹ cho biết 2 chiến đấu cơ F-22A đã bắn pháo sáng cảnh báo 2 chiếc Su-25 của Nga sau khi chúng vượt qua sông Euphrates - đường ranh giới của khu vực xuống thang xung đột - đi vào không phận phía Đông do Mỹ kiểm soát tại Syria. Một chiếc Su-25 đã bay gần chiếc F-22A, buộc máy bay Mỹ phải né tránh.



Theo người phát ngôn Damien Pickart thuộc Bộ Tư lệnh trung ương Không quân Mỹ, một chiếc Su-35 của Nga cũng vượt qua đường ranh và bị một chiếc F-22A chặn lại. Máy bay Nga quay về không phận khu vực phía Tây khoảng 40 phút sau. Phía Mỹ cũng thực hiện nhiều cuộc gọi qua kênh khẩn cấp yêu cầu phi công Nga rời khỏi khu vực.



Trái lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc F-22 của Mỹ đã vượt qua khu vực phía Tây sông Euphrates để chặn các máy bay Su-25 của Nga. Bộ này khẳng định một chiếc Su-35 đã tiếp cận chiếc F-22 và máy bay Mỹ rời đi sau đó. Theo đài RT, vụ việc xảy ra khi 2 máy bay Su-25 hộ tống một đoàn xe viện trợ nhân đạo gần thị trấn Mayadin - Syria và vẫn ở trong không phận do Nga kiểm soát.

Máy bay Su-25 của Nga tại căn cứ không quân Khymimim - Syria Ảnh: SPUTNIK

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay Washington và Moscow đã có thỏa thuận miệng về "khu vực xuống thang xung đột" hồi đầu tháng 11. Theo đó, Mỹ xem khu vực ở phía Bắc và Đông của sông Euphrates là một phần "bầu trời" của họ. Trong khi đó, Nga tự do tuần tra phía Tây con sông. Hai nước cũng đồng ý sẽ liên lạc trước nếu có ý định vào không phận do phía kia kiểm soát. Tuy nhiên, theo đài BBC, Mỹ tố các máy bay Nga tự ý đi vào không phận do Mỹ kiểm soát 6-8 lần/ngày.

Phía Nga từng không ít lần cáo buộc máy bay Mỹ kiếm chuyện, như vụ việc được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 9-12. Theo tuyên bố của bộ này, một chiếc F-22 Raptor của Mỹ ngày 23-11 đã tiếp cận nguy hiểm 2 chiếc Su-25 trên không phận phía Tây sông Euphrates trước khi một chiếc Su-35 của Nga đuổi máy bay Mỹ đi. Moscow cho biết 2 chiếc Su-25 bị quấy rầy khi đang tham gia sứ mệnh tấn công các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại ngoại ô TP Mayadin.

Dù vậy, theo trang Business Insider, không quân Mỹ hôm 13-12 khẳng định không hề có chuyện gì xảy ra và Nga đã "bịa đặt" vụ việc trên để phản ứng một bài báo của tờ The New York Times. Bài viết đăng ngày 8-12 này cho biết không quân Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Nga tiếp cận nguy hiểm máy bay Mỹ nhiều lần trên không phận Syria trong tháng 11.

Xuân Mai