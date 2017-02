Nga sẽ không trả Crimea cho Ukraine

15/02/2017 21:03

“Chúng tôi sẽ không trả lại lãnh thổ của chúng tôi. Crimea là một phần lãnh thổ của Liên bang Nga” – bà Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hàng tuần về các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại. Tuyên bố này của đại diện Bộ Ngoại giao Nga được cho là nhằm đáp trả bình luận trước đó của Nhà Trắng liên quan đến vấn đề Crimea (Nga sáp nhập vào lãnh thổ từ năm 2014).

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 14-2 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm cứng rắn với Nga và hy vọng Moscow sẽ “trả lại” bán đảo Crimea.

Tàu ngầm Rostov-On-Don đi qua tàu tuần dương tên lửa Moskva trong ngày kỷ niệm của Hải quân Nga ở Sevastopol - Crimea tháng 7-2016. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15-2 bác bỏ những báo cáo về các cuộc điện đàm bị chặn giữa các quan chức tình báo Nga với các thành viên nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Trump. Trước đó, báo The New York Times đã đăng tải bài viết cho rằng nhiều trợ lý thân cận của Tổng thống Trump tiếp xúc thường xuyên với tình báo Nga trong thời điểm cuộc chuyển giao quyền lực giữa ông Obama và ông Trump đang diễn ra.

Theo 4 cựu quan chức và đương nhiệm, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo ngăn chặn các kênh thông tin liên lạc để nghe lén vào giai đoạn được cho là bắt đầu phát hiện bằng chứng Nga cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump Ảnh: EPA

Theo tờ The New York Times, các quan chức Mỹ được phỏng vấn trong vài tuần trở lại đây tiết lộ hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự thông đồng giữa đội ngũ của Tổng thống Trump với phía Nga. Các nguồn tin nói trên cho biết một trong những cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bị nghe lén là Paul Manafort, người từng giữ chức chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump trong vài tháng và từng đảm nhiệm vai trò tư vấn chính trị cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Manafort lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các quan chức Mỹ về việc ông có liên hệ với phía Nga trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The New York Times.

H.Bình (Theo RT, The Independent, Tass)