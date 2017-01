Nhầm lẫn tai hại ở cuộc họp báo của ông Trump

28/01/2017 11:56

Theo đó, nhóm của tân tổng thống đã viết thiếu chữ "h" trong tên của bà May, từ "Theresa" thành "Teresa". Theo lịch trình làm việc được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Donald Trump có lịch gặp bà "Teresa May" tại Washington. "Vào buổi chiều, tổng thống sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Vương quốc Anh, bà Teresa May" - lịch trình viết.

Trong suốt những sự kiện tiếp theo, văn bản tiếp tục viết nhầm tên của thủ tướng Anh: "Tổng thống tham dự một bữa tiệc trưa đối ngoại với bà Teresa May, Thủ tướng của Vương quốc Anh". Điều đáng nói là Teresa May là tên của một nữ diễn viên, người mẫu đóng phim khiêu dâm.

Sai lầm ngớ ngẩn trong văn bản của Nhà Trắng. Ảnh: PA

Nhầm lẫn tai hại trên tiếp tục lặp lại trong một thông báo từ văn phòng phó tổng thống. Cuối cùng, lỗi sai ngớ ngẩn này được sửa chữa trong một thông báo khác.

Tuy nhiên, có lẽ thủ tướng Anh sẽ cảm thấy được an ủi khi biết rằng mình không phải là người duy nhất bị nhầm như trên. Trên dòng tiêu đề của một văn bản khác do Nhà Trắng công bố hôm 26-1, văn phòng tổng thống lại nhầm lẫn về chức vụ của bà Julie Bishop, Ngoại trưởng Úc. Theo đó, bà Bishop "được" trở thành thủ tướng Úc.

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)