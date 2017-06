Nhiều nước hứa sát cánh Anh diệt khủng bố

04/06/2017 22:31

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4-6 cảnh báo nước này đang đối mặt xu hướng đe dọa mới sau khi thủ đô London rúng động vì các cuộc tấn công khủng bố đêm trước đó.



Ít nhất 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong các cuộc tấn công khủng bố mới nhất được gọi là "đêm kinh hoàng" tại trung tâm London. Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết run rẩy khi kể lại cảnh tượng một chiếc xe tải lao vào người đi bộ trên cầu London với tốc độ hơn 80 km/giờ khiến nhiều nạn nhân đổ gục. Kế đó, 3 tên nhảy khỏi xe, cầm dao vừa tấn công điên cuồng vừa hét lớn "vì thánh Allah" tại khu chợ Borough bên cạnh.

Vụ tấn công kéo dài khoảng 8 phút trước khi cảnh sát tiêu diệt 3 nghi phạm tại hiện trường. Cả 3 đều mặc những chiếc áo trông như áo khoác cài thuốc nổ của những kẻ đánh bom tự sát song cảnh sát về sau đã xác định đó chỉ là đồ giả. Theo Reuters, trong những người bị thương có một số công dân Pháp, Úc và một cảnh sát. Liên quan tới vụ việc, giới chức cảnh sát chống khủng bố ngày 4-6 đã bắt giữ 12 người ở khu vực phía Đông London.

Cảnh sát và nhân viên y tế cấp cứu cho nạn nhân gần Cầu London - Anh sau vụ tấn công khủng bố hôm 3-6. Ảnh: PA

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 3 tại Anh trong năm nay. Theo báo The New York Times (Mỹ), trong khi cuộc tấn công ở TP Manchester diễn ra chưa đầy 2 tuần trước đó khiến 22 người thiệt mạng và vụ lao xe ở cầu Westminster 3 khiến 4 người thiệt mạng cách nay một tháng dường như được thực hiện bởi "sói đơn độc", cuộc tấn công bạo lực hôm 3-6 lại mang tính tổ chức với một nhóm có ít nhất 3 tên. Báo Independent (Anh) cho rằng cuộc tấn công lần này được lên kế hoạch và có tổ chức, nguy hiểm hơn nhiều lần so với 2 vụ trước đó.

Thủ tướng May khẳng định 3 vụ tấn công khủng bố này không liên kết bởi những mạng lưới thông thường mà có liên quan với nhau bởi một ý thức hệ tội ác của Hồi giáo cực đoan. Nữ thủ tướng nhấn mạnh đã đến lúc nước Anh phải hành động cứng rắn hơn với khủng bố.

Theo báo Guardian, mặc dù lực lượng an ninh đã sớm có mặt để kiểm soát tình hình nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi nguy hiểm đang chực chờ. Một nhân chứng tên Danny Farre bày tỏ: "Đây thật sự là một cơn ác mộng. Chúng có thể ở khắp nơi và ngoài tầm kiểm soát".

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt lên án cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ Anh và luôn sát cánh bên người dân Anh. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh sẽ sát cánh với nước Anh, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

bTrong khi đó, Đảng Bảo thủ, Công Đảng và Đảng Tự do tạm hoãn chiến dịch tranh cử trong ngày 4-6. Thủ tướng Anh khẳng định cuộc bầu cử Quốc hội vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 8-6.

Sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 4-6 cho biết hiện chưa có thông tin về người Việt thương vong trong các vụ tấn công. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục theo dõi sát vụ việc, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân của các vụ tấn công. Tổng đài bảo hộ công dân +84981848484 và đường dây bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh +447713181501 cũng được mở 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kịp thời các yêu cầu khẩn cấp trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn.D.Ngọc

Xuân Mai