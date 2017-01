Những cái nhất của khách sạn trên thế giới

18/01/2017 10:45

Kết quả dựa trên số phiếu bầu chọn của hơn 25.000 tín đồ du lịch trên trang web chuyên về khách sạn Mr&Ms Smith. Những tiêu chí đánh giá bao gồm phòng ốc, nhà hàng và hồ bơi.

Khách sạn tốt nhất: Halcyon House (biển Cabarita - Úc)

Mặc dù chỉ mới mở cửa vào năm 2016, khách sạn ven biển Halcyon House nhanh chóng thu hút được một lượng lớn du khách. “Với vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng và thu hút, Halcyon House xứng dáng dành chiến thắng” - James Lohan, người sáng lập Mr&Mrs Smith khẳng định.

Khách sạn Halcyon House , biển Cabarita, Úc được trang Mr&Ms Smith đánh giá tốt nhất 2016. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn có hồ bơi ngắm cảnh đẹp nhất: Grand Hotel Tremezzo (hồ Como - Ý)

Không giống với khách sạn Halcyon House, Grand Hotel Tremezzo mang trong mình vẻ đẹp cổ điển. Trải qua 100 năm hoạt động, khách sạn Grand Hotel Tremezzo vẫn là một điểm đến không thể bỏ qua nếu du khách muốn chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Como khi đang đắm mình trong làn nước trong xanh của hồ bơi.

Khách sạn Grand Hotel Tremezzo với phong cảnh hồ Como tuyệt đẹp. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn có phòng ngủ lãng mạn nhất: Keemala (Phuket - Thái Lan)

Đây được xem là điểm nghỉ ngơi lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi. Khu nghỉ dưỡng này có tổng cộng 38 biệt thự, mỗi biệt thự đều hồ bơi riêng, nhìn ra biển Andaman từ trên đồi.

Khách sạn Keemala với thiết kế độc đáo. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn trang trí đẹp nhất: Palazzo Margherita (Basilicata - Ý)

Khách sạn hạng sang này bao gồm 9 phòng, một thư viện, nhà hàng và quầy bar. Palazzo Margherita hiện tại thuộc sở hữu của đạo diễn người Mỹ Francisco Ford Coppola. Trải qua quá trình tu sửa, Palazzo Margherita vẫn giữ được nét cổ điển của một khách sạn thế kỷ 19.

Nét cố điển bên trong khách sạn Palazzo Margherita. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn có spa tuyệt nhất: Amanemu (quận Mie - Nhật Bản)

Nằm trong Vườn quốc gia Ise-Shima, khách sạn Amanemu được bao quanh bởi những cánh rừng và suối nước nóng tự nhiên. Đến Amanemu, du khách còn được trải nghiệm tắm nước nóng khỏa thân Onsen truyền thống của người Nhật.

Đến Amanemu, du khách sẽ được trải nghiệm tắm Onsen truyền thống của người Nhật. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn gia đình tuyệt nhất: Treehotel (Thụy Điển)

Với thiết kế nhà cây độc đáo, khách sạn Treehotel chính là điểm đến lý tưởng nhất cho gia đình thích phiêu lưu, hòa mình vào thiên nhiên. Khách sạn gia đình tuyệt nhất này còn có một khu spa và một khu buffet buổi sáng cho du khác khách.

Khách sạn Treehotel, gây ấn tượng mạnh với nhà cây. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn có quầy bar hẹn hò lý tưởng nhất: London Edition (London - Anh)

Không gian ấm áp, lãng mạn cùng ẩm thực tuyệt vời là những yếu tố chính biến London Edition thành điểm đến có quầy bar hẹn hò lý tưởng nhất.

Phong gian ấm áp bên trong khách sạn London Edition. Ảnh: Polly Brown

Khách sạn phục vụ ẩm thực ngon nhất: The Old Clare (Úc)

Bếp trưởng người Anh nổi tiếng Jason Atherton đã mê hoặc du khách bằng thực đơn ẩm thực 5 sao của khách sạn The Old Clare. Nếu là một người sành ăn, đừng bỏ qua khách sạn The Old Clare khi đến Úc. Không chỉ ghi điểm nhờ ẩm thực, The Old Clare còn gây ấn tượng mạnh nhờ bể bơi trên nóc tuyệt đẹp.

Khách sạn The Old Clare được giới sành ăn đánh giá cao. Ảnh: Polly Brown

Cao Lực (Theo Daily Mail)