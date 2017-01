Nội bộ nhóm ông Trump lục đục

06/01/2017 22:58

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) James Woolsey tuyên bố ông không còn cố vấn cho ông Trump về các vấn đề an ninh quốc gia.

Động thái trên diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi ông Woolsey, chuyên gia tình báo hàng đầu đã kinh qua 4 đời tổng thống Mỹ, công khai đi ngược quan điểm của ông Trump về cáo buộc Nga tấn công mạng để can thiệp bầu cử Mỹ. Một nhân vật thân cận ông Woolsey nói với báo The Washington Post rằng ông đã không có chỗ trong các cuộc thảo luận vấn đề tình báo trong những tuần gần đây với ông Trump và cố vấn an ninh quốc gia chủ chốt sắp tới của chính quyền mới - Trung tướng về hưu Michael Flynn. Theo đó, vị chuyên gia kỳ cựu cảm thấy ngày càng khó chịu vì bị mượn danh trong khi bản thân không hề có tiếng nói.

Cựu giám đốc CIA James Woolsey tuyên bố không còn là cố vấn của ông Trump Ảnh: UPI

Trong ngày 6-1, ông Trump đã nhóm họp với các lãnh đạo tình báo Mỹ về cáo buộc tấn công mạng liên quan đến Nga. Trước thềm cuộc họp, tổng thống đắc cử đăng đàn Twitter bày tỏ nghi vấn động cơ của các hãng truyền thông hàng đầu đất nước khi cho đăng tải những chi tiết liên quan đến báo cáo tình báo mật về vụ việc, hiện đã được chuyển tới tay Tổng thống Mỹ Barack Obama. “Làm sao NBC lại có quyền xem báo cáo tối mật trình lên ông Obama? Ai đưa cho họ và tại sao? Chính trị chăng?” - ông Trump viết.

Theo NBC, một quan chức tình báo của Mỹ đã xác nhận những chi tiết của bản báo cáo dài 50 trang nói trên - bao gồm việc Mỹ nghe lén được một số thông tin liên lạc, trong đó giới chức cấp cao Nga “ăn mừng” sau chiến thắng của ông Trump hôm 8-11-2016. Đài CNN cũng dẫn lời một quan chức nắm thông tin về báo cáo nói rằng giới tình báo Mỹ đã xác định được người trung gian mà Nga sử dụng để cung cấp email của Đảng Dân chủ cho WikiLeaks rò rỉ.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội hôm 5-1, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cam kết toàn bộ báo cáo sẽ được công bố vào đầu tuần tới, bao gồm đánh giá về những động cơ của Điện Kremlin và bằng chứng cho thấy Nga đứng sau các vụ tấn công vào hộp thư của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Cũng theo lời ông Clapper, Washington chưa từng gặp “một chiến dịch nào can thiệp vào tiến trình bầu cử trực tiếp và táo bạo như trường hợp này”.

Thu Hằng