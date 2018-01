Ở ngôi làng "Cực lạnh": Lạnh tới nỗi nhiệt kế "đột quỵ"

16/01/2018 15:55

Daily Mail ngày 15-1 đưa tin nhiệt độ tại làng Oymyakon hiện đã xuống mức – 62 độ C.



Tuy nhiên, một số cư dân địa phương khẳng định nhiệt độ mà họ đo được hiện là – 67 độ C, tức chỉ thấp hơn 1 độ C so với kỷ lục do chính làng Oymyakon thiết lập vào năm 1933.

Nhiệt độ Nam Cực từng được ghi nhận là thấp hơn nhưng nơi đây không có người sinh sống.

Làng Oymyakon có nhiệt độ trung bình trong tháng 1 là - 50 độ C. Ảnh: The Siberian Times

Cái lạnh thấu xương tại làng Oymyakon khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Thậm chí, chiếc nhiệt kế điện tử được chính phủ lắp vào năm ngoái để hỗ trợ ngành du lịch nơi đây cũng bị nhiệt độ khắc nghiệt làm hỏng.

"Chiếc nhiệt kế bị hỏng vì trời quá lạnh" – tờ The Siberian Times chia sẻ.

Nhiệt độ lạnh đến mức chiếc nhiệt kế điện tử bị hỏng. Ảnh: The Siberian Times

Những vấn đề hằng ngày xảy ra với mà dân làng Oymyakon vì nhiệt độ khắc nghiệt là mực viết đóng băng, kiếng đóng băng hay pin mất năng lượng.

Người dân địa phương được cho là phải để xe nổ máy cả ngày vì lo sợ không khởi động lại được xe.

Tại làng Oymyakon, dường như mọi vật đều bị đóng băng. Ảnh: The Siberian Times

Ảnh: The Siberian Times

Mặt đất bị đóng băng cứng khiến việc chôn cất người chết vô cùng khó khăn. Dân làng phải nhóm lửa trong vài tiếng để đất bớt lạnh rồi mới đào. Quá trình này lặp lại vài ngày cho đến khi họ đào được hố đủ sâu để chôn quan tài.

Cá không cần thiết phải bỏ tủ đông. Ảnh: The Siberian Times

Năm 1933, nhiệt độ tại làng Oymyakon xuống mức thấp kỷ lục - 67,7 độ C. Ảnh: The Siberian Times

Đo nhiệt độ ở làng "Cực lạnh". Nguồn: Daily Mail



Cao Lực (Theo Daily Mail)