Ông Bush bất ngờ nói về chính sách nhập cư của TT Trump

28/02/2017 09:00

Từ khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Bush gần như không tham gia các sự kiện chính trị. Hôm 27-2, ông bất ngờ đưa ra những bình luận sắc sảo về một số vấn đề nóng bỏng hiện nay ở Mỹ trong cuộc phỏng vấn với đài NBC.

Nêu quan điểm về chính sách cấm tạm thời người nhập cư từ 7 nước có đa số là người Hồi giáo vào Mỹ của Tổng thống Trump, ông Bush không cho ý kiến trực tiếp. Thay vào đó, ông bảo vệ tự do tôn giáo, đồng thời cảnh báo rằng mối đe dọa khủng bố không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo mà thuộc về ý thức hệ.

“Một trong những thế mạnh của chúng ta là mọi người được quyền tự do tín ngưỡng. Một trong các nền tảng tự do của chúng ta là tự do tôn giáo. Tôi hiểu đây là một cuộc xung đột ý thức hệ. Những người giết người vô tội không phải là người của tôn giáo. Họ muốn tiến tới một ý thức hệ và chúng ta đã phải đối mặt với những loại tư tưởng như vậy trong quá khứ” – ông Bush nói.

Khi được hỏi ủng hộ hay phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, ông Bush trả lời: “Tôi ủng hộ chính sách nhập cư trong đó chào đón và duy trì luật pháp”.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh: AP

Đối với nghi vấn các quan chức dưới quyền Tổng thống Trump liên lạc với Nga trong cuộc bầu cử Mỹ 2016, ông Bush cho rằng “tất cả chúng ta cần câu trả lời”. Tuy nhiên, ông thấy không cần thiết phải bổ nhiệm một công tố viên độc lập để điều tra. Ông đề xuất Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr là một “nhà tư tưởng độc lập” có khả năng giải quyết vụ này.

“Nếu ông ấy (Burr) chỉ định một công tố viên độc lập thì tôi cảm thấy tin tưởng hơn nhiều” – ông Bush cho biết.

Bên cạnh đó, cựu tổng thống Mỹ cũng đề cao tầm quan trọng của tự do báo chí. Về tuyên bố “truyền thông là kẻ thù của nhân dân” của Tổng thống Trump, ông Bush phản bác và nói rằng một nền báo chí độc lập là điều cần thiết cho dân chủ. Nếu đả kích báo chí ở Mỹ sẽ gây khó khăn cho Washington trong việc rao giảng các giá trị dân chủ ở nước ngoài.

Ông nhấn mạnh: “Tôi xem các phương tiện truyền thông là không thể thiếu đối với nền dân chủ… Quyền lực có thể gây nghiện và ăn mòn người ta. Điều quan trọng đối với các phương tiện truyền thông là “soi” những người lạm dụng quyền lực ở bất cứ nơi nào”.

Phạm Nghĩa (Theo National Post)