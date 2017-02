Ông McCain kêu gọi thế giới không bỏ nước Mỹ của ông Trump

18/02/2017 11:07

Ông McCain - thượng nghị sĩ bang Arizona, vốn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - nằm trong số các quan chức Mỹ phát biểu tại Hội thảo An ninh Munich 2017 tại Đức hôm 17-2. Sự kiện này hội tụ các nhà hoạch định cấp cao trên khắp thế giới thảo luận về các thách thức an ninh, trong đó câu hỏi liệu thế giới phương Tây có sống sót hay không là vấn đề cực kỳ được lưu ý.

“Trong những năm gần đây, câu hỏi này bị cáo buộc là quá cường điệu, gây hoang mang. Nhưng tới năm nay thì không còn như vậy” - ông McCain nói trong bài phát biểu của mình - Chưa bao giờ câu hỏi này được xem xét một cách nghiêm túc như lúc này”.

Ông John McCain phát biểu tại Hội thảo An ninh Munich 2017 tại Đức hôm 17-2. Ảnh: Reuters

Vị Thượng nghị sĩ kỳ cựu không nhắc trực tiếp tới tên Tổng thống Trump khi ông cảnh báo về những đe dọa đối với thế giới phương Tây. Tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu rõ khi ông nói rằng ông hình dung được ngoại giao thời kỳ Chiến tranh Lạnh sẽ tái hiện ra sao để phản ứng với các loại chính sách và thông điệp do chính quyền ông Trump thúc đẩy, như lệnh cấm đối với người Hồi giáo và tị nạn, hay các cuộc công kích nhằm vào truyền thông…

Trong phiên hỏi đáp của cuộc hội thảo, ông McCain thẳng thắn cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang bị “xáo trộn”.

Vị thượng nghị sĩ Arizona còn nói trong bài phát biểu của mình rằng ông lo ngại nhất về những người đang từ bỏ các quốc gia phương Tây và về thực tế rằng nước Mỹ đang buông nhiệm vụ bao quát toàn cầu. Các quốc gia phương Tây vẫn có sức mạnh để duy trì trật tự thế giới, nhưng cần phải có ý chí để thực hiện điều này, ông McCain khẳng định.

“Sự tự mãn lớn dậy trong chúng ta. Chúng ta đã sai lầm. Lúc này chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa”- ông Mc Cain nhấn mạnh - Chúng ta đã mất nhiều kết nối với người dân của chúng ta. Chúng ta nhận ra sự khó khăn của họ và phản ứng với điều đó quá chậm”.

Trong một diễn biến khác, tờ New York Daily News cho biết nhiều nhân viên Nhà Trắng đã không qua được “ải” FBI. Các nguồn tin nói với Politico rằng 6 nhân viên Nhà Trắng đã bị giới chức an ninh hộ tống ra khỏi Nhà Trắng bởi không vượt qua được SF86 - bảng câu hỏi đối với các vị trí an ninh quốc gia dùng để kiểm tra các nhân viên Nhà Trắng.

Sau một tuần đầy xáo trộn, ông Trump có chút khoảnh khắc yên bình bên 2 cháu ngoại. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cùng 1 cháu ngoại lên chiếc Marine One trước chuyến đi ngắn tới căn cứ Không quân Andrews ở Maryland. Ảnh: AP

Tổng thống Trump đang có không ít hành động khiến nhiều người bất bình, nhưng những hành động đáng yêu của các "nhóc tì" nhà Trump thì vẫn khiến nhiều người yêu thích. Ảnh: Instagram

Hành động đáng yêu của các "nhóc tì" nhà Trump thì vẫn khiến nhiều người yêu thích. Ảnh: Instagram

Trong số những người phải bước ra khỏi cửa Nhà Trắng có Caroline Wiles- con gái của bà Susan Wiles, Giám đốc tranh cử của ông Trump ở bang Florida. Cô Caroline Wiles thay vào đó sẽ làm việc tại Bộ Tài chính, các nguồn tin cho biết.

