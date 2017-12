Ông Obama "giỏi kiềm chế" sau khi rời Nhà Trắng

28/12/2017 00:30

Ông Mark Updegrove, tác giả cuốn Second Acts: Presidential Lives and Legacies After the White House viết về cuộc sống hậu Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ, nói rằng ông Obama đã tuân thủ luật bất thành văn khi không can thiệp vào công việc của người kế nhiệm.

Ông Updegrove đánh giá cao điều này vì chương trình nghị sự của đương kim Tổng thống Donald Trump dường như chỉ dựa trên việc dỡ bỏ di sản của ông Obama.Ông Justin S Vaughn, chuyên gia khoa học chính trị tại trường ĐH Boise State (Mỹ), cũng có cùng quan điểm với ông Updegrove.

"Sẽ thật thú vị nếu ông Barack Obama phải thay đổi một số dự tính thời hậu tổng thống khi ông chứng kiến các di sản của mình bị xóa bỏ. Mỗi ngày trôi qua, Tổng thống Donald Trump dường như lại xóa bỏ được thêm 1 phần nhỏ những thành tựu mà ông Barack Obama đạt được khi còn ở Nhà Trắng" - ông Vaughn chia sẻ.

Theo giới quan sát, cuốc sống thời hậu Nhà Trắng của ông Barack Obama độc đáo. Ảnh: Reuters

Dù vậy, đã có vài lần ông Obama phải lên tiếng vì hành động của người kế nhiệm. Chẳng hạn, ông lên tiếng bảo vệ Đạo luật chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền của mình vào tháng 6, phản đối quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và chỉ trích ông Trump vì chấm dứt chương trình Tạm hoãn trục xuất những người đến Mỹ bất hợp pháp thuở thơ ấu (DACA).



"Hành động được thực hiện ngày hôm nay không bắt buộc phải hợp pháp. Đó là một quyết định chính trị và là một vấn đề về mặt đạo đức" - ông Obama chia sẻ trên mạng xã hội Facebook hồi tháng 9 sau quyết định chấm dứt DACA của chính quyền Tổng thống Trump.

Sách ảnh Obama: An Intimate Portrait sau khi xuất bản đã lập tức "cháy hàng". Ảnh: SCMP

Mặc dù đã rời khỏi Nhà Trắng, ông Obama vẫn tạo ra được sức ảnh hưởng lớn thông qua mạng xã hội. Sau vụ bạo động giữa nhóm phân biệt chủng tộc và nhóm chống phân biệt chủng tộc xảy ra ở TP Charlottesville - bang Virginia, ông Obama thông qua mạng xã hội Twitter chia sẻ câu nói của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nó đã trở thành thông điệp được nhiều lượt "thích" nhất trên mạng xã hội này từ trước đến giờ.



Hình ảnh cùng dòng chia sẻ chống phân biệt chủng tộc và tôn giáo của ông Obama đã trở thành bài chia sẻ được nhiều người "thích" nhất trên Twitter. Ảnh: Twitter

Ngoài ra, cuộc sống thời "hậu" Nhà Trắng của ông Obama cũng rất thú vị với nhiều màu sắc khác nhau. Ở đâu đó, người ta có thể thấy cựu Tổng thống Mỹ lướt sóng, chơi golf, đội nón ông già Noel hay gửi lời chúc mừng Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle.

Ông Obama cũng gửi lời chia buồn sau những vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở TP London, Manchester, Barcelona, New York; sau vụ xả súng kinh hoàng ở TP Las Vegas hay sau các thảm họa thiên nhiên ở Puerto Rico và Texas.

Ông Obama trò chuyện cùng Hoàng tử Harry. Ảnh: AP

Cao Lực (Theo Guardian)