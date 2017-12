Ông Trump dọa cắt viện trợ các nước chống Mỹ về Jerusalem

21/12/2017 08:27

"Họ lấy hàng triệu, thậm chí hàng tỉ USD rồi bỏ phiếu chống lại chúng ta. Cứ để họ làm thế đi. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chúng ta không quan tâm" - ông chủ Nhà Trắng tuyên bố trước các phóng viên.



Bình luận của tổng thống Mỹ được đưa ra trước khi Đại Hội đồng của LHQ tổ chức bỏ phiếu về một nghị quyết phản đối bất kỳ sự công nhận Jerusalem là thủ đô Israel vào ngày 21-12. Dự thảo nghị quyết không trực tiếp đề cập đến Mỹ nhưng tuyên bố bất kỳ quyết định nào về Jerusalem nên bị hủy bỏ.

Đại Hội đồng sẽ tổ chức cuộc họp khẩn của 193 thành viên của theo yêu cầu của các nước Ả Rập và Hồi giáo, những nước chỉ trích quyết định đảo ngược chính sách của ông Trump vào đầu tháng này.

Tổng thống Donald Trump dọa cắt viện trợ các nước bỏ phiếu chống Mỹ. Ảnh: EPA

Palestine là nước kêu gọi tổ chức họp khẩn sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong khi 14 thành viên khác đều bỏ phiếu ủng hộ vào ngày 18-12. Được biết, nghị quyết mới do Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen soạn thảo cho cuộc họp của Đại Hội đồng có nội dung tương tự với nghị quyết của Hội đồng Bảo an.



Trước đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cảnh báo các nước thành viên rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu bà báo cáo về "những người bỏ phiếu chống chúng ta" vào ngày 21-12. "Tổng thống sẽ theo dõi cuộc bỏ phiếu này sát sao và yêu cầu tôi báo cáo về những nước chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu ý tất cả những cuộc bỏ phiếu về vấn đề này" - bà Haley viết.

Trước động thái đe dọa của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lên tiếng chỉ trích: "Chúng tôi thấy rằng Mỹ, hiện chỉ có một mình, đang tìm đến biện pháp đe dọa. Không một quốc gia danh dự nào sẽ cúi đầu trước áp lực này".

Quy chế của Jerusalem là trung tâm xung đột giữa người Israel và người Palestine. Israel chiếm giữ phần phía Đông của thành phố trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và xem toàn bộ Jerusalem là thủ đô không thể bị phân chia.

Trong khi đó, người Palestine muốn đặt thủ đô của nhà nước tương lai tại Đông Jerusalem.

Bảo Hạnh (Theo BBC)