Ông Trump đối mặt áp lực công khai hồ sơ thuế

Bản kiến nghị được đăng tải hôm 20-1 (giờ địa phương) nhanh chóng vượt mức 100.000 chữ ký cần thiết để yêu cầu Nhà Trắng có hành động phản ứng.

Trang web kiến nghị của Nhà Trắng “We the People” có từ thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vẫn "sống sót" trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sang cho Tổng thống Trump. Theo quy định dưới thời ông Obama, bất kỳ kiến nghị nào thu được ít nhất 100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày sẽ được Nhà Trắng xem xét và phản hồi.

Đơn kiến nghị trên trang We The People của Nhà Trắng. Ảnh: We The People