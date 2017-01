Ông Trump khoe nội các có chỉ số IQ cao nhất

20/01/2017 17:30

Họ là những quản gia, đầu bếp, hầu phòng, người giữ sân gôn... Họ làm việc liên tục ở Nhà Trắng hết ngày này qua ngày khác, luôn sẵn sàng có mặt khi có yêu cầu, dù lớn hay nhỏ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Không giống nhân viên chính phủ, họ không bị thay thế khi Nhà Trắng đổi chủ.

Một số người kinh qua rất nhiều thời tổng thống như quản gia Eugene Allen làm việc từ năm 1952 đến năm 1986, trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim “The Butler” (tạm dịch: Người quản gia), trình chiếu năm 2013. Đặc trưng của nhóm người này là vô cùng kín tiếng về việc riêng của gia đình tổng thống mà họ phục vụ.

Trong cuốn sách của Kate Brower mang tên “The Residence: Inside the Private World of the White House” (tạm dịch: Bên trong thế giới riêng của Nhà Trắng), tác giả phỏng vấn hơn 100 nhân viên cũ của Nhà Trắng, cố gắng khai thác về những bí mật bên trong đó.

Tác giả cho hay có một nguyên tắc bất thành văn là những người này không bao giờ nói chi tiết về công việc của mình.

Các nhân viên làm việc liên tục trong 132 căn phòng tại Nhà Trắng. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Có 96 nhân viên toàn thời gian và 250 nhân viên bán thời gian. Họ làm việc liên tục trong 132 căn phòng tại Nhà Trắng.

Một quản lý nhà bếp kỳ cựu chia sẻ trong cuốn sách kể trên: “Bạn phải làm việc cho cùng 1 người mỗi ngày, không có gia đình, cuộc sống riêng tư, quan hệ xã hội”. Tuy nhiên, họ có giờ làm việc linh động, có quyền chọn bất kỳ 85 giờ nào trong tuần để làm việc.

Nói cho cùng, họ phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho các gia đình ở trong Nhà Trắng cho dù trước đó họ bầu cho ai đi chăng nữa. Công việc khó khăn nhất của họ là sau những nhiệm kỳ tổng thống, họ chỉ có 5-6 giờ để chuẩn bị cho Nhà Trắng đón chào chủ nhân mới.

Họ phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho các gia đình ở trong Nhà Trắng dù trước đó bầu cho ai đi chăng nữa. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Là nhân viên cố định ở Nhà Trắng không có nghĩa là không đối mặt nguy cơ bị đuổi. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump có thể sẽ thay đổi nhân sự. Chẳng hạn như trường hợp ông Charles Brotman, xướng ngôn viên kỳ cựu, từng làm việc cho 11 đời tổng thống, bị thay thế vào tháng 1.

Một số nhân viên Nhà Trắng vào năm ngoái đã lo lắng về số phận công việc của họ nếu ông Trump đắc cử. Cựu đầu bếp Nhà Trắng Roland Mesnier nói rằng ông sẽ lo lắng nếu vẫn còn làm việc ở đó. “Nếu ông Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, tôi nghĩ rằng sẽ phải thay đổi rất nhiều” - ông nhận định.

Trong diễn biến khác, ông Trump hôm 19-1 khoe nội các của ông gồm những thành viên thông minh nhất từ trước nay của nước Mỹ. “Chúng ta có một nội các với chỉ số IQ cao nhất trước nay” - ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump đã đề cử 21 thành viên nội các, cùng với 6 vị trí quan trọng khác cần được sự phê chuẩn của Thượng viện. Dự kiến Thượng viện ngày 20-1 bỏ phiếu thông qua đề cử Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng John Kelly làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.

H.Bình (Theo The Business Insider)