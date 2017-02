Ông Trump không kiện lên Tòa án Tối cao

11/02/2017 08:51

Thông báo khiến những người phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump nói trên vô cùng vui mừng nhưng cũng không khỏi bất ngờ bởi không lâu trước đó ông chủ Nhà Trắng còn đăng đàn Twitter đưa ra tuyên bố ám chỉ sẽ kiện lên Tòa án Tối cao sau khi Tòa phúc thẩm số 9 đưa ra phán quyết không khôi phục lệnh cấm.

Cyrus Khosravi - một công dân Iran có thẻ xanh Mỹ (trái) ôm anh trai Hamidreza Khosravi đang bế cháu gái Dena Khosravi sau khi hai cha con bị giữ lại kiểm tra ở sân bay khi đến sân bay Seattle-Tacoma để thăm Cyrus hôm 6-2-2017. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, dường như để tránh nguy cơ thất bại pháp lý thứ tư cho lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ từ 7 quốc gia Hồi giáo đa số, Nhà Trắng đã thông báo sẽ không tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý đối với vụ này nữa.

Thông báo này được đưa ra giữa lúc ông Trump khẳng định rằng ông muốn đưa ra một sắc lệnh nữa để quy định vấn đề nhập cư vào Mỹ từ một số quốc gia nhất định.

Trả lời báo giới trên chiếc Không lực Một trên đường tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng ông tự tin rằng ông có thể chiến thắng bất cứ cuộc chiến pháp lý nào. Nhưng ông cũng cho biết sẽ nghĩ về những chiến lược thay thế.

“Chúng tôi còn có nhiều lựa chọn khác, trong đó có việc chỉ cần đưa ra một sắc lệnh mới”- ông Trump nói với AP.

Vị tổng thống nói thêm: “Chúng tôi cần đẩy nhanh tốc độ vì lý do an ninh. Thế nên có thể rất tốt nếu chúng tôi đưa ra sắc lệnh mới”.

Khi được hỏi về nội dung của sắc lệnh mới, ông Trump nói: “Đó là những biện pháp an ninh mới. Chúng tôi có hiệu chỉnh rất lớn. Tôi gọi đó là hiệu chỉnh cực kỳ lớn và chúng tôi sẽ rất mạnh tay về an ninh. Chúng tôi sẽ chỉ cho phép những người muốn tới đất nước của chúng ta với lý do tốt đẹp”.

Đỗ Quyên (Theo Independent)