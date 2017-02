Ông Trump nói không với tiệc của phóng viên Nhà Trắng

26/02/2017 10:40

"Tôi sẽ không tham dự tiệc tối của Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng. Tôi xin chuyển lời chúc tốt đẹp đến mọi người và hãy có một buổi tối vui vẻ!" - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Twitter.

Đây là sự kiện thường niên, thu hút nhiều phóng viên, ngôi sao, chính trị gia và cả ông chủ Nhà Trắng.

Quyết định trên có thể không quá khó hiểu bởi trong suốt thời gian tranh cử và sau khi nhậm chức, ông Trump tỏ ra không thiện cảm với những báo đài nào bị xem là không thân thiện. Ông nhiều lần lên tiếng chỉ trích một số báo đài, phóng viên, cũng như gọi những tin tức tiêu cực về mình cũng như chính quyền mới là "tin tức giả".

Tổng thống Donald Trump và giới truyền thông đang có quan hệ căng thẳng. Ảnh: Reuters

Ông Trump đưa ra quyết định trên chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng ngăn một số phóng viên đại diện các báo đài lớn vào dự buổi họp do Thư ký báo chí Sean Spicer chủ trì.

Ngày 24-2, các phóng viên của các đài BBC, CNN, các báo The New York Times, The Guardian, The Los Angeles Times, các trang tin Buzzfeed, Politico... không được vào dự họp báo do ông Spicer chủ trì. Vài giờ trước họp báo, Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ giới báo chí. Ông nhắm vào những gì được cho là tin tức giả trên các phương tiện truyền thông, thường hay viết dưới dạng dẫn lời từ các nguồn giấu tên, không đáng tin cậy. Ông nhận định họ là "kẻ thù của nhân dân".

Các tổng thống Mỹ từ 1924 đều tham dự tiệc tối như thế này ít nhất một lần và sẽ có bài phát biểu nhẹ nhàng. Cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama từng tham dự buổi tiệc này đến 8 lần. Ông Trump cũng từng hiện diện tại sự kiện trước khi lên làm tổng thống.

Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng cho biết buổi tiệc tối vẫn diễn ra bình thường bất chấp sự vắng mặt của ông Trump.

Ông Trump thường công kích những báo đài đưa tin tiêu cực về mình. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đã xuất hiện những lời kêu gọi phóng viên tẩy chay buổi tiệc để phản đối ông chủ mới của Nhà Trắng.

Hai tạp chí Vanity Fair và The New Yorker hồi tháng 1 nói không với buổi tiệc để phản đối hành động công kích báo chí của ông Trump. Ngoài ra, 2 đài CNN, MSNBC vẫn chưa quyết định có cử phóng viên dự tiệc hay không.

T.Kiệt (Theo The Hill, BBC)