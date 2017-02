Ông Trump tuyên chiến với cộng đồng tình báo Mỹ

16/02/2017 07:56

Đây được xem là động thái phản ứng mới nhất trước cáo buộc các trợ lý trong chiến dịch tranh cử của ông Trump thường xuyên liên hệ với tình báo Nga.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho rằng việc cộng đồng tình báo cung cấp thông tin cho 2 tờ báo The New York Times và The Washington Post là bất hợp pháp, đồng thời nghi ngờ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có thể đứng sau vụ rò rỉ này.

Theo báo Telegraph, ông Trump cho rằng “bê bối thật sự” không phải là mối quan hệ với Nga mà là những vụ rò rỉ mang động cơ chính trị xuất phát từ trong chính phủ Mỹ. Trong một chia sẻ khác sau đó trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho rằng hành động chia sẻ trái phép thông tin mật của cộng đồng tình báo là không phù hợp với “giá trị nước Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump đã bác bỏ những cáo buộc vô lý mới nhất nói trên, đồng thời cho rằng chúng là nỗ lực để che đậy thất bại của đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Chưa hết, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho rằng ông Michael Flynn, người vừa từ chức cố vấn an ninh quốc gia, bị giới truyền thông đối xử không công bằng. Tổng thống Mỹ còn cho rằng vụ rò rỉ thông tin nói trên là hành động phạm tội hình sự. Ông Trump nói: “Thật là điều đáng buồn khi ông ấy bị đối xử tệ”.

Những thông tin về các phụ tá chủ chốt của ông Trump liên lạc với tình báo Nga trong chiến dịch tranh cử xuất hiện không lâu sau khi ông Flynn từ chức tối ngày 14-2 (giờ địa phương) vì cáo buộc điện đàm với Đại sứ Nga tại Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Moscow.

Điện Kremlin mô tả cáo buộc về sự liên lạc nói trên là "nực cười" và thiếu bằng chứng xác thực.

Xuân Mai (Theo RT, Telegraph)