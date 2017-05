Ông Trump yêu cầu 2 “sếp” tình báo dừng cuộc điều tra Nga của FBI

23/05/2017 10:22

Theo tờ báo, ông Trump đề nghị Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (DNI) Dan Coats và Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Mike Rogers can thiệp vào cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang (FBI) ngay sau khi giám đốc FBI lúc đó là James Comey xác nhận sự tồn tại của cuộc điều tra này.

Ông Comey tuyên bố FBI đang xem xét nghi vấn Nga nhúng tay vào tiến trình bầu cử Mỹ khi tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo hạ viện vào ngày 20-3. The Washington Post dẫn lời 4 quan chức/cựu quan chức Mỹ cho biết hai ông Coats và Rogers đã từ chối yêu cầu của tổng thống vì cho rằng nó "không phù hợp".

Bốn quan chức/cựu quan chức giấu tên khẳng định cuộc trò chuyện giữa ông Trump và giám đốc DNI đã được một quan chức cấp cao NSA ghi lại trong một bản ghi nhớ nội bộ. Các bản ghi nhớ tương tự có thể được cung cấp cho cả cố vấn đặc biệt Robert Mueller (cựu giám đốc FBI) lẫn quốc hội – vốn đang giám sát cuộc điều tra về sự liên quan của Nga đối với tiến trình bầu cử Mỹ. Từ đó, họ sẽ xác định ông Trump có tìm cách cản trở cuộc điều tra của FBI hay không.

Từ trái qua: Giám đốc CIA Mike Pompeo, Giám đốc DNI Dan Coats và Giám đốc NSA Mike Rogers. Ảnh: AP

Trong khi ông Coats – cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Indiana – sẽ ra điều trần trước Ủy ban Quân lực thượng viện hôm 23-5 (giờ địa phương), ông Rogers cũng ra làm chứng trước Ủy ban Quân lực hạ viện cùng ngày.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra của FBI, mô tả đó là một "cuộc săn phù thủy", đồng thời phàn nàn ông "bị đối xử bất công".

Nhà Trắng hôm 22-5 lên tiếng về thông tin nói trên: "Chúng tôi không xác nhận cũng không phủ nhận những tuyên bố vô căn cứ từ các nguồn rò rỉ bất hợp pháp của những cá nhân nặc danh. Tổng thống sẽ tiếp tục tập trung vào chương trình nghị sự của mình".

Tuần trước, báo The New York Times đưa tin ông Trump từng đề nghị cựu giám đốc FBI Comey (đã bị sa thải) dừng cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Vị này bị cáo buộc thông tin sai lệch cho Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc trò chuyện với đại sứ Nga tại Mỹ hồi cuối năm ngoái.

The Washington Post hôm 22-5 cũng tiết lộ Nhà Trắng đã yêu cầu các quan chức tình báo hàng đầu Mỹ tác động để FBI chấm dứt cuộc điều tra ông Flynn.

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post)