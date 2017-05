Rể quý của ông Trump vào tầm ngắm FBI?

20/05/2017 17:03

Không lâu sau khi Tổng thống Trump rời Mỹ đi công du, tờ The Washington Post chiều 19-5 (giờ địa phương) đưa tin một cố vấn cấp cao của ông chủ Nhà Trắng nằm trong số những người mà FBI muốn thẩm vấn trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Washington Post không nêu tên nhân vật trên song Yashar Ali, phóng viên của tạp chí New York sau đó viết trên Twitter: "Đó là Jared Kushner. Đã xác nhận với 4 người rồi. Tôi không suy đoán".

Ông Jared Kushner (thứ hai từ trái sang) và bố vợ - Tổng thống Donald Trump (bìa phải). Ảnh: The New York Times

Ông Kushner, 36 tuổi, là chồng của cô Ivanka Trump – con gái cả của tổng thống Mỹ. Cả 2 vợ chồng tháp tùng ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đang diễn ra.



Independent đã gọi điện và gửi email nhưng Nhà Trắng chưa có phản hồi. Trump Organisation, công ty quản lý tài chính của tổng thống Mỹ, cũng không trả lời.

Trước đây, các quan chức Nhà Trắng đã xác nhận các liên lạc giữa ông Kushner và giới chức Nga song khẳng định chúng chỉ mang tính xã giao, không ảnh hưởng an ninh quốc gia. Cụ thể, con rể ông Trump gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak hồi tháng 12-2016. Sau đó, theo đề nghị của đại sứ Nga, ông Kushner đã gặp Sergey N. Gorkov, Chủ tịch Ngân hàng Vnesheconombank của Nga. Người này có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Đầu năm nay, Nhà Trắng cho hay ông Kushner tình nguyện ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Tờ The Washington Post cho biết thêm cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được tăng tốc trong những tuần tới, sau khi cựu Giám đốc FBI Robert Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Nhiều tên tuổi trong ê kíp tranh cử của ông Trump, như cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort... sẽ tiếp tục bị điều tra.

Ngoài thông tin gây xôn xao của Washington Post, cùng ngày 19-5, tờ The New York Times cho hay ông Trump nói với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Kislyak rằng việc sa thải ông James Comey khỏi ghế FBI đã "giải phóng áp lực lớn".

Hải Ngọc (Theo Independent)