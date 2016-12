Siêu bão đe dọa Philippines

25/12/2016 23:02

Theo đài CNN, tình trạng khẩn cấp được ban bố tại 2 tỉnh Catanduanes và Albay trước mối đe dọa của cơn bão có sức gió lên đến 305 km/giờ này. Nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo về thiên tai tại các tỉnh ven biển, đồng thời cho biết vẫn còn hơn 10.000 hành khách và 1.000 tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng khắp vùng Bicol.

Nhiều người dân tại vùng Bicol đi sơ tán để tránh siêu bão Nock-ten Ảnh: EPA

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo về nguy cơ bão gây ra các cơn sóng cao 2-3 m tại những vùng ven biển. Các chuyên gia về bão cũng lo ngại siêu bão có thể gây nhiều thiệt hại cho hạ tầng và nông nghiệp.

Chưa hết, họ dự báo mưa to, gió lớn và lở đất có thể xuất hiện tại nhiều địa phương của đất nước. Một nỗi lo lúc này là thủ đô Manila với mật độ dân số dày đặc có thể chìm trong nước lũ do ảnh hưởng của bão. Nhìn chung, khu vực chịu ảnh hưởng của bão có dân số 42 triệu người. Trong số này, theo giới chức địa phương, gần nửa triệu người cần đi sơ tán để bảo đảm tính mạng. Cũng vì lý do này, hoạt động giải trí tại nhiều bãi biển đã bị cấm, còn phà và một số chuyến bay phải tạm ngưng hoạt động.

Philippines gánh chịu không ít thiệt hại từ các cơn bão lớn trong những năm gần đây. Trong đó, siêu bão Haiyan đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và buộc gần 4 triệu người rời bỏ nhà cửa sau khi đổ bộ vào miền Trung nước này hồi tháng 11-2013.

Hoàng Phương