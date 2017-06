Siêu du thuyền của tỉ phú Nga “nằm lì” trước tượng Nữ thần Tự do

17/06/2017 16:31

Theo thông tin được Telegraph đăng ngày 17-6, siêu du thuyền nói trên là Le Grand Bleu và thuộc quyền sở hữu của ông Eugene Schvidler, 53 tuổi. Ông Schvidler là tỉ phú trong ngành công nghiệp năng lượng của Nga.



Được biết siêu du thuyền Le Grand Bleu chính là món quà mà ông Schvidler nhận được từ người bạn thân và cũng là đối tác làm ăn của ông, tỉ phú Roman Abramovich. Ông Schvidler, 53 tuổi, và người vợ tên Zara còn sở hữu một căn hộ trị giá 28 triệu USD ở quận Belgravia, London – Anh và nhà máy rượu vang Chateau Thenac ở khu vực Bergerac - Pháp.





Siêu du thuyền Le Grand Bleu neo đậu trước tượng Nữ thần Tự do từ đầu tháng 6. Ảnh: Telegraph

Le Grand Bleu là một trong những du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: Telegraph

Với chiều dài gần 113 m, Le Grand Bleu được xem là một trong những du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Siêu du thuyền này neo đậu ở cảng New York từ đầu tháng 6 năm nay, khiến du khách bức xúc.

Ông Roland Lewis, người đứng đầu nhóm Waterfront Alliance – một nhóm phi lợi nhuận hoạt động để bảo vệ các bờ biển New York, nói với The New York Post rằng: "Một vụ việc liên quan đến tượng Nữ thần Tự do của mọi người và một du thuyền cá nhân. Du thuyền neo đậu ở đó cản trở các tàu nhỏ chở du khách ra thăm bức tượng".

Việc du thuyền neo đậu trong khu vực nói trên không hiếm. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết các du thuyền khác thường nhổ neo sau 1 hoặc 2 ngày. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ có quyền yêu cầu các phương tiện di chuyển sang chỗ khác. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện trong trường hợp phương tiện đó gây trở ngại, không phải trường hợp che khuất tầm nhìn của du khách.

Cao Lực (Theo Telegraph)