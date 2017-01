Sống sót kỳ diệu sau 16 giờ lênh đênh trên biển

15/01/2017 16:31

Trả lời cảnh sát, người đàn ông 37 tuổi cho biết ông đang lướt sóng ở bãi biển Bulli gần TP Wollongong, bang New South Wales - Úc lúc 17 giờ ngày 12-1 (giờ địa phương) thì bất ngờ bị một dòng nước cuốn ra biển.

Sau khi bị trôi xa bờ gần 6,5 km, ông bắt đầu trở nên đuối sức khi cố gắng chèo trở lại bờ.

Thanh tra Darren Wood, thuộc Sở Cảnh sát New South Wales nói: "Nạn nhân tìm cách chèo trong 6 tiếng đồng hồ trước khi quá mệt và trôi dạt trên biển. Trời tối dần và không ai biết anh ta gặp nạn".

Người đàn ông may mắn được một chiếc tàu chở hàng cứu. Ảnh: Sky News

Du khách xui xẻo trên đã có một đêm lênh đênh trên biển nhưng may mắn không gặp phải tình trạng hạ thân nhiệt vì nhiệt độ chỉ khoảng 21 độ C. May cho ông là đến sáng hôm sau, các thủy thủ trên tàu chở hàng MSC Damla mới phát hiện ra nạn nhân và ném phao giải cứu người đàn ông chưa rõ danh tính này.

Một chiếc thuyền đã được điều đến để đưa người đàn ông trở vào bờ. Sau khi được các bác sĩ tại một bệnh viện địa phương kiểm tra, ông được xác nhận là ở trong tình trạng tốt dù lênh đênh trên biển trong 16 giờ.

Tuy nhiên, một nhóm lướt sóng địa phương đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm khi ra biển mà không báo cho ai biết về kế hoạch của mình. Cảnh sát cũng xác nhận rằng họ không hề tìm kiếm người đàn ông vì không có thông báo mất tích. "Có vẻ như anh ta đi một mình và không ai biết rằng anh ta bị mắc kẹt ngoài khơi" - người phát ngôn cảnh sát cho biết về người đàn ông sống sót thần kỳ nói trên.

Bảo Hạnh (Theo Independent)