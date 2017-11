Syria tuyên bố toàn thắng IS

10/11/2017 09:29

Thực ra, quân đội Syria và đồng minh vẫn đang chiến đấu với các tay súng IS tại các khu vực sa mạc gần Albu Kamal, thị trấn cuối cùng mà chúng đã nắm quyền kiểm soát ở Syria gần biên giới Iraq.

Tuy nhiên, quân đội Syria tuyên bố việc tái chiếm Albu Kamal đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị lãnh thổ của IS đối với điều gọi là "vương quốc Hồi giáo" đã được tuyên bố vào năm 2014 khắp Iraq và Syria.

Thay vì chiến đấu đến chết tại các thị trấn thung lũng sông Euphrates và các ngôi làng gần biên giới Iraq - Syria như từng tuyên bố, nhiều tay súng IS đã đầu hàng hoặc bỏ chạy.

"Chúng (IS) vẫn còn nhưng không nhiều…Một số bị giết và một số bỏ chạy. Chúng chạy về các ngôi làng phía Đông và phía Bắc" – một chỉ huy quân đội Syria chiến đấu gần thị trấn Albu Kamal cho biết.

Quân đội Syria ngày 9-11 tuyên bố đánh bại IS trong khu vực. Ảnh: Reuters

Ở Albu Kamal, bất chấp các tay súng IS chống trả quyết liệt, quân chính phủ Syria và đồng minh vẫn tái chiếm được thị trấn này cùng ngày mở màn trận đánh. Quân đội Syria trong một tuyên bố cho biết việc tái chiếm Albu Kamal đã đánh dấu sự sụp đổ của IS trong khu vực.

Với việc đánh mất nhiều vùng lãnh thổ quan trọng tại các thành phố lớn trong năm nay, ngày tàn của IS đã đến nhanh.

Trước đó, vào tháng 7, IS đánh mất thành trì Mosul - Iraq vào tay quân đội Iraq sau 9 tháng giao tranh. Đến tháng 10, IS lại đánh mất một thành trì quan trọng khác là Raqqa - vốn được xem là thủ phủ của IS của Syria - vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, sau 4 tháng giao tranh.

Tuy nhiên, giới chức an ninh phương Tây cảnh báo IS mất lãnh thổ không có nghĩa là kết thúc các cuộc tấn công kiểu "sói đơn độc" bằng súng, dao hay xe điên lao vào đám đông như những kẻ ủng hộ chúng đã thực hiện trên toàn thế giới.

Hiện vẫn chưa xác nhận được số phận của các thủ lĩnh cuối cùng của IS, không biết là chúng còn sống hay đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích, trên chiến trường, bị bắt làm tù binh hay đang ẩn náu để lên kế hoạch trả thù.

Lần cuối cùng thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện là vào hồi tháng 9 qua trong đoạn ghi âm kêu gọi IS và những kẻ ủng hộ tổ chức này tăng cường tấn công khủng bố.





Cao Lực (Theo Reuters)