Tàu Mỹ sắp áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc?

21/02/2017 15:57

Một phần nội dung chiến dịch có thể bao gồm việc đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông.

Hoạt động tuần tra nói trên có thể do nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson ở TP San Diego - Mỹ thực hiện. Nhóm tàu này vừa đi vào biển Đông cuối tuần rồi.

Kế hoạch mới nói trên đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Nếu được thông qua và thực hiện, đây sẽ là chiến dịch tự do hàng hải đầu tiên của Mỹ ở biển Đông kể từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20-1.

Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang gần đây cho biết Bắc Kinh tôn trọng tự do hàng hải theo luật quốc tế nhưng phản đối mạnh mẽ bất kỳ quốc gia nào làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của nước này trên danh nghĩa tự do hàng hải và hàng không.

“Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ không thực hiện bất kỳ hành động thách thức chủ quyền và an ninh Trung Quốc cũng như tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực về việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Đông” - ông Geng nhấn mạnh.

“Bất kỳ tính toán sai lầm của bên nào cũng có thể leo thang căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát. Trung Quốc sẽ không thể nhượng bộ cho dù Mỹ làm bất kỳ điều gì ở biển Đông. Hai bên cần có cái đầu lạnh và không nên có những động thái không cần thiết khiêu khích đối phương” - ông Zhiqun Zhu, người đứng đầu Viện Trung Quốc tại Trường ĐH Bucknell (Mỹ), nói với tờ Navy Times.

Ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson bắt đầu triển khai đến biển Đông và Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc diễn tập hải quân.

Theo Tân Hoa xã, nội dung cuộc tập trận vừa kết thúc hôm 17-2 này gồm phòng không, hộ tống, chống khủng bố, chống cướp biển và hoạt động phòng thủ trong điều kiện xảy ra chiến tranh.

Xuân Mai (Theo AP)