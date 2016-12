Tháp Trump sơ tán khẩn cấp, đội phá bom được huy động

28/12/2016 07:33

Theo báo giới địa phương, tòa nhà còn có tên là tháp Manhattan này - nơi sinh sống của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và gia đình, đã bị sơ tán vào trước 17 giờ ngày 27-12, theo giờ địa phương.

Vị tỉ phú đắc cử tổng thống Mỹ không có mặt trong tòa nhà khi vụ việc xảy ra. Ông đang ở khu biệt thự Mar-a-Lago ở Florida cùng gia đình.

Vụ sơ tán - vốn là cách xử lý tiêu chuẩn đối với trường hợp xuất hiện một gói khả nghi, đã làm nổi rõ những khó khăn về an ninh mà lực lượng an ninh phải đối mặt khi bảo vệ tổng thống đắc cử giữa trung tâm sầm uất của TP New York. Trước đó, một số quan chức thành phố New York tiết lộ chi phí bảo vệ cho gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump tiêu tốn đến 1 triệu USD/ngày.

Chi phí bảo vệ cho gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump tiêu tốn đến 1 triệu USD/ngày. Ảnh: Reuters

Một số hình ảnh được đăng tải tên mạng cho thấy mọi người với rất nhiều túi mua hàng tháo chạy khỏi Tháp Trump để ra ngoài trong quá trình sơ tán hôm 27-12. Nhiều người hiếu kỳ sau đó kéo tới những con đường bên ngoài tòa nhà chọc trời ở đại lộ 5 này khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Họ sau đó đã bị cảnh sát yêu cầu tránh xa khỏi tòa nhà.

Người mua hàng tháo chạy. Ảnh: Twitter

Một nhân chứng nói với hãng thông tấn AP rằng đám đông “được sơ tán rất nhanh”. “Cảnh sát hét lớn và yêu cầu mọi người rời đi” - Andy Martin - một chàng trai 16 tuổi ở Huntington, ngoại ô TP New York, có mặt tại hiện trường lúc sự việc xảy ra, kể lại.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp cũng được huy động tới hiện trường và người phát ngôn Sở cảnh sát New York (NYPD) Stephen Davis nói rằng tới 17 gờ, chiếc túi khả nghi đã được lực lượng rà soát bom kiểm tra và xác định không nguy hiểm.

Theo Daily Mail, NYPD sau đó đã tuyên bố chiếc túi đáng nghi thực ra chỉ là một cái ba lô đầy đồ chơi trẻ em.

Cảnh sát sơ tán Tháp Trump. Nguồn video: Daily Mail

Đỗ Quyên (Theo New York Post, Daily Mail)