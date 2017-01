Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trả thù đẫm máu IS

03/01/2017 08:13

Những đoạn phim quay từ trên không cho thấy các chiến đấu cơ dùng tên lửa tiêu diệt nơi trú ẩn của IS gần thị trấn al-Bab, Tadif và Bzagah ở phía Bắc Syria, giết chết 22 tay súng và phá hủy nhiều tòa nhà, Daily Mail cho biết hôm 2-1.

Theo hãng tin Anadolu, hơn 100 mục tiêu tại Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tấn công trong các chiến dịch riêng biệt, một ngày sau vụ xả súng.

Đoạn phim được tung ra trong khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục săn lùng thủ phạm gây ra vụ tấn công hộp đêm rạng sáng 1-1, khiến 39 người thiệt mạng và 69 người bị thương.

Bốn tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự mang tên "Euphrates Shield" để đẩy lùi các tay súng IS khỏi khu vực biên giới. Những tuần gần đây, các lực lượng này đang bao vây thị trấn al-Bab. Những vụ tấn công trả đũa mới nhất được tiến hành sau khi IS lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng ở hộp đêm Istanbul.

Các bức ảnh chụp từ trên không trong vụ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công IS hôm 2-1. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Aamaq của IS tuyên bố vụ tấn công vào năm mới được tiến hành bởi "một chiến binh anh hùng của đế chế Hồi giáo". Hắn tấn công bằng một khẩu súng trường tự động "để trả thù cho tôn giáo và theo mệnh lệnh của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi".

Bộ trưởng bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong tuần vừa qua, hàng chục người bị bắt giữ do bị nghi ngờ có liên quan đến IS. Trong thông báo đưa ra ngày 2-1, bộ nội vụ tuyên bố có 147 người bị tạm giữ sau khi cơ quan chức năng xác định "họ có quan hệ với tổ chức khủng bố IS". Trong số đó, có 25 người chính thức bị bắt.

Đoạn clip quay cảnh chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nơi ẩn nấp của IS. Nguồn: Daily Mail

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố nước này sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự ở Syria bất chấp vụ tấn công làm 39 người chết tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul là một "thông điệp" gửi tới chiến dịch của Ankara.



Phó Thủ tướng Kurtulmus nhấn mạnh rằng "đây là một thông điệp dành cho các hoạt động xuyên biên giới" của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là chiến dịch Lá chắn Euphrates. Tuy nhiên, ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động xuyên biên giới và chiến dịch Lá chắn Euphrates với sự quyết tâm".

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)