Thủ lĩnh cấp cao IS bỏ mạng ở Syria

29/12/2016 19:32

Abu Jandal al-Kuwaiti, thành viên Ủy ban Chiến tranh IS, thiệt mạng hôm 26-12 trong cuộc không kích, theo người phát ngôn của liên quân.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 27-12 tiết lộ Kuwaiti có thể đã chết trên chiến trường giữa lúc các tay súng IS tìm cách ngăn chặn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tiến về phía đập Tabqa.

Con đập này là mục tiêu chiến lược gần TP Raqqa, miền Bắc Syria, thành trì chính của IS.

IS vẫn chưa xác nhận cái chết của thủ lĩnh cấp cao nói trên.

Abu Jandal al-Kuwaiti. Ảnh: LiveUAmap

Đầu tháng này, Kuwait tham gia chiến dịch tái chiếm thành phố cổ Palmyra. Tiếp đến, hắn di chuyển đến Tabqa để giúp lập căn cứ phòng thủ chống lại SDF.

“Abu Jandal đã tham gia vào các vụ đánh bom cảm tử bằng xe, thiết bị nổ và vũ khí hóa học chống lại SDF… Cái chết của y sẽ làm suy giảm khả năng bảo vệ Raqqa cũng như khả năng tiến hành các hoạt động bên ngoài chống lại phương Tây của IS” – tuyên bố của liên quân Mỹ cho hay.

SDF bao gồm các tay súng thuộc Lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), địa bàn hoạt động chủ yếu ở miền Bắc Syria.

Trong khi đó, tờ The Hindu hôm 29-12 đưa tin một kỹ sư điện tên Aman Tandel vừa bị giết chết khi tham chiến trong hàng ngũ IS tại TP Raqqa. Tandel là một trong bốn người đàn ông sống ở bang Maharashtra - Ấn Độ, gia nhập IS từ năm 2014.

IS sau đó xác nhận cái chết của tên này trên mạng xã hội Telegram: “Trong suốt cuộc thánh chiến ngắn ngủi ở Syria, Tandel đã tham gia một số cuộc đụng độ với lực lượng SDF phía Tây TP Raqqa. Tandel thiệt mạng trong cuộc tấn công của SDF vào đập Tabqa thuộc tỉnh Raqqa”.

Cha của Tandel, ông Naeem Tandel, nhận được cú điện thoại báo tử con trai mình vào tối 24-12. Ba người khác cùng gia nhập IS với Tandel bao gồm Areeb Majeed, Fahad Sheikh và Saheem Tanki đến từ thị trấn Kalyan.

Riêng Majeed trở về Ấn Độ hồi tháng 11-2014 rồi bị Cơ quan Tình báo Quốc gia Ấn Độ (NIA) bắt giữ. Còn Tanki được cho là đã thiệt mạng.

P.Nghĩa (Theo Reuters)