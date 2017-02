Tỉ phú Trung Quốc mất tích bí ẩn

01/02/2017 10:11

Người thành lập tập đoàn Tomorrow Group này (46 tuổi) lưu trú tại khách sạn Four Seasons. Báo The Financial Times đưa tin tỉ phú bị mật vụ dẫn đi khỏi căn hộ dịch vụ của khách sạn. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về vụ bắt giữ và xuất hiện nhiều thông tin khác nhau.

Tỉ phú Trung Quốc Tiêu Kiến Hoa Ảnh: DAILY MAIL

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng loan tin ông Tiêu bị người trong hội Tam Hoàng bắt đi. Tin còn hé lộ những người đó do phía Trung Quốc thuê mướn.

Tờ báo khẳng định cảnh sát đặc khu đã kiểm tra máy quay giám sát nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu của một vụ ẩu đả nào liên quan đến ông Tiêu hoặc nữ vệ sĩ của ông này. Trong khi đó, tờ Apple Daily cho biết người phát ngôn của ông Tiêu bác bỏ thông tin bị bắt cóc và nói rằng tỉ phú hiện nghỉ dưỡng ở Trung Quốc đại lục.

Ông Tiêu bị đưa qua biên giới giữa Hồng Kông và TP Thâm Quyến cùng với vợ vào ngày 27-1. Vợ ông quay trở về đặc khu và báo sự việc với cảnh sát và giới truyền thông. Thế nhưng, vợ ông sau đó cho biết ông Tiêu đã liên lạc và ông không muốn phóng đại sự việc.

Trang tin Hong Kong Free Press cho hay Tomorrow Group đăng một tin nhắn trên tài khoản WeChat của công ty hôm 30-1 với nội dung ông Tiêu đang nghỉ ngơi vì bị bệnh. Tin nhắn nhấn mạnh “hiện nay tất cả mọi sự đều suôn sẻ. Công ty hoạt động bình thường”.

Ông Tiêu trò chuyện với nữ vệ sĩ, trợ lý tại lối vào khách sạn Ảnh: NTDTV

Cảnh sát Hồng Kông khẳng định họ nhận được một “yêu cầu hỗ trợ” liên quan đến ông Tiêu vào ngày 28-1. Chưa rõ tại sao ông Tiêu bị để mắt như các thông tin trên. Điều này gia tăng thêm lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc đang ngày càng can thiệp vào đặc khu Hồng Kông.

Trong năm 2015, một số nhân viên nhà sách Causeway Bay Books, trực thuộc Nhà xuất bản Mighty Current, chuyên bán sách về đời tư và những câu chuyện không chính thức về giới lãnh đạo Trung Quốc, cũng “mất tích” như thế.

Ông Tiêu được cho là đã đến Hồng Kông vào năm 2014, hai năm sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng. Nhà tỉ phú này từng bác thông tin ông bị điều tra tham nhũng. Ông này cũng được cho là có liên hệ với gia đình của ông Tập.

H.Bình (Theo Daily Mail)