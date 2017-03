Tổng thống Assad: Không ai mời Mỹ tới

11/03/2017 20:10

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc), ông Assad nói: “Bất cứ quân đội nước ngoài nào tới Syria mà không có lời mời của chúng tôi hoặc không được phép, họ đều là những kẻ xâm lược, dù đó là người Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay bất cứ ai khác”.

Khi một phóng viên hỏi nhà lãnh đạo Syria rằng có phải Damascus “mở cửa” cho quân đội Mỹ vào TP Manbij, tỉnh Aleppo, ông Assad khẳng định: “Không, chúng tôi không làm như vậy. Họ làm gì ở đó? Chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng? Người Mỹ thua trong hầu hết các cuộc chiến tại Iraq, Somalia, Việt Nam và Afghanistan”.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS

Theo Tổng thống Assad, Mỹ chỉ “tạo ra một mớ hỗn độn tại những khu vực mà họ gửi quân tới, giỏi phá hoại nhưng không biết tìm ra giải pháp”.

Nhà lãnh đạo Syria lưu ý “nếu không có sự can thiệp của nước ngoài, cuộc nội chiến ở Syria có thể chấm dứt trong vài tháng”. “Sự phức tạp của cuộc chiến tranh này là do sự can thiệp của nước ngoài. Đó mới là vấn đề”- ông Assad nhấn mạnh.

Quân đội Syria hiện đóng ở rất gần TP Raqqa, thành trì của IS cách Manbij khoảng 100 km.

Đầu tuần này, Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ được phái đến Manbij để ngăn chặn xung đột giữa lực lượng người Kurd do Washington hậu thuẫn và quân nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng.

Trong khi đó, Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao gồm 68 quốc gia đang liên minh chống IS trong vòng 2 tuần tới. Đáng chú ý, Nga và Iran không tham dự cuộc họp này. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-3. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp gỡ đại diện từ 68 quốc gia để đẩy mạnh nỗ lực quốc tế trong việc đánh bại IS ở các khu vực còn lại của Iraq và Syria, đồng thời gây áp lực lên các chi nhánh và mạng lưới của bọn chúng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner cho biết Nga không tham dự cuộc họp vì không phải thành viên của liên minh chống IS toàn cầu. Thượng nghị sĩ Nga Aleksey Pushkov sau đó tuyên bố: “68 thành viên của liên minh phương Tây sẽ thảo luận về cuộc chiến chống IS mà không có Nga. Họ có thể gặp và thảo luận mà không có Nga nhưng họ không thể giành chiến thắng nếu không có (chúng tôi)”.

Đánh bom kép ở Syria, hơn 100 người thương vong Ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau vụ đánh bom kép ở thủ đô Damascus - Syria, hãng tin SANA cho biết hôm 11-3. Reuters đưa tin số người chết lên đến 40, tất cả là công dân Iraq. Hai vụ đánh bom xảy ra gần nghĩa trang Bab al-Saghir ở khu vực Bab Mousalla. Nghĩa trang này bao gồm một số ngôi mộ của bạn nhà tiên tri Mohammed cùng với 2 người vợ của ông. Những người Hồi giáo dòng Shiite thường xuyên lui tới đây vì có nhiều ngôi mộ của người Shiite thu hút khách hành hương trên khắp thế giới. Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: FACEBOOK

Phạm Nghĩa (Theo RT)