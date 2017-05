Tổng thống Donald Trump dọa truy tố người rò rỉ khủng bố Manchester

26/05/2017 08:29

Các tài liệu này – bao gồm hình ảnh về quả bom sử dụng trong vụ khủng bố - được giới chức tình báo Anh chia sẻ nhưng bị rò rỉ cho tờ The New York Times (Mỹ) khiến chính quyền London tức giận. Thủ tướng Anh Theresa May lập luận những thông tin mà tình báo nước này chia sẻ với Mỹ "rất quan trọng và có giá trị, cần được giữ an toàn".

Ông Trump đe dọa sẽ xác định và truy tố những người đưa thông tin trái phép cho tờ The New York Times. "Hành động nói trên gây phiền nhiễu, diễn ra trong một thời gian dài. Washington sẽ truy ra ngọn nguồn vấn đề. Việc rò rỉ các thông tin nhạy cảm đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của chúng ta" – ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu bộ tư pháp và một số cơ quan hữu trách khác xem xét vụ rò rỉ. Ông cũng đề nghị truy tố nghi phạm nếu cần thiết nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa Washington và London.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo "hàng ngàn tên khủng bố có thể sẽ xâm nhập vào phương Tây", trong khi chính phủ các nước tỏ ra lỏng lẻo trong việc nhận diện các đối tượng tiềm năng này.

Ông Trump (phải) phát biểu cạnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 25-5. Ảnh: REUTERS

Ông cũng nói chuyện với 28 nhà lãnh đạo thế giới bên cạnh đài tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9-2001 và bức tường Berlin tại trụ sở NATO hôm 25-5, kêu gọi mọi người dành một phút tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công ở TP Manchester.

"Thủ tướng May, tất cả các nước xin bày tỏ lời chia buồn và sát cánh cùng bà. Cuộc tấn công rất khủng khiếp và thủ phạm là những kẻ thất bại" – ông Donald Trump nói và cảnh báo: "Hàng ngàn tên khủng bố đang tràn vào (phương Tây) và chúng ta không biết họ là ai. Chúng ta phải cứng rắn, mạnh mẽ và cảnh giác".

Trên đường đến cuộc họp của NATO, nữ thủ tướng Anh cho biết liên minh quân sự này phải đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố. Bà cũng khẳng định về vấn đề chia sẻ thông tin tình báo, Anh giữ mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ dựa trên sự tin tưởng. Tuy nhiên, bà lưu ý Tổng thống Donald Trump rằng thông tin tình báo do cơ quan thực thi pháp luật hai nước chia sẻ cần được đảm bảo bí mật và an toàn.

Phạm Nghĩa (Theo The Guardian)