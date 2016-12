Tổng thống Putin chưa vội đáp trả Mỹ

30/12/2016 22:41

Bộ Ngoại giao Nga hôm 30-12 công bố ý định trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả những biện pháp trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt một ngày trước đó. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất này.

Tổng thống Putin khẳng định Nga có quyền trả đũa nhưng sẽ thực hiện những bước đi xa hơn nhằm khôi phục quan hệ Nga - Mỹ dựa trên những chính sách mà chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump thông qua. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết sẽ trình danh sách trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ lên Tổng thống Putin. Ông còn nói thêm các đại diện ngoại giao Mỹ cần bị cấm sử dụng ngôi nhà nghỉ dưỡng của Đại sứ quán Mỹ ở ngoại ô Moscow.

Một ngày trước đó, lệnh trừng phạt được Washington đưa ra cũng có biện pháp trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga - mà phía Washington gọi là gián điệp, đồng thời đóng cửa 2 cơ sở do chính phủ Nga sở hữu tại TP New York và bang Maryland. Ngoài ra, 9 cơ quan của Nga, trong đó có Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cùng với 6 cá nhân bị cáo buộc liên quan tới chiến dịch tấn công mạng, có tên trong danh sách bị trừng phạt. Đây được xem là hành động trả đũa trước điều mà Mỹ gọi là “sự can thiệp của Nga” vào cuộc bầu cử tổng thống nước này vừa qua.

Để chứng tỏ mình không cáo buộc suông, Mỹ còn công bố báo cáo chi tiết nhất từ trước tới nay về chuyện “Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ” bằng cách tấn công các trang web, tài khoản email của các tổ chức chính trị, tài chính khác. Bản báo cáo dày 13 trang này tổng hợp phân tích của Bộ An ninh nội địa Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Nó cũng đánh dấu lần đầu tiên giới chức Mỹ chính thức gắn kết vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và tin tặc có liên hệ với FSB và GRU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu (Trung Quốc) hồi tháng 9Ảnh: EPA

Lên tiếng ngay sau bước đi trừng phạt của Washington, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, hứa hẹn đòn “phản công” tương ứng từ Moscow sẽ gây khó chịu đáng kể cho đối phương. Theo bình luận của tờ The Washington Post, quan hệ Mỹ - Nga đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.

Cũng trong tuyên bố nói trên, ông Peskov còn ám chỉ Moscow có thể đợi tới khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - người đã tỏ rõ thiện chí muốn cải thiện quan hệ với Nga - nhậm chức để có bước đi phù hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng tỏ ra hoài nghi tính hiệu quả của chúng khi chính quyền Mỹ hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong 3 tuần nữa.

Tuy nhiên, tờ New York Daily News lại có cái nhìn khác khi cho rằng bất kể nhiệm kỳ ông Obama sắp khép lại, lệnh trừng phạt mới nói trên đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Washington sẽ xử lý cực kỳ nghiêm túc “vụ tấn công mạng” của Moscow cũng như không khoan nhượng những nỗ lực gây bất ổn cho nước Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar nhắc nhở rằng sẽ là sai lầm nếu Mỹ không đáp trả vụ tấn công mạng của Nga, nhất là khi các cuộc bầu cử ở Đức và Pháp cũng đang đến gần.

Bài toán khó vào phút chót Kể từ khi ra tranh cử và bất ngờ chiến thắng, tỉ phú Donald Trump không ít lần hứa hẹn biến quan hệ Mỹ - Nga từ “đối thủ” thành đồng minh để hợp tác hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa khác trên toàn cầu. Lời hứa này chắc chắn sẽ gặp trở ngại không nhỏ sau khi Tổng thống Barack Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Moscow vì cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Dù rất muốn cải thiện quan hệ với Nga, tỉ phú Trump chắc chắn khó lòng làm điều này thoải mái sau khi vào Nhà Trắng vào ngày 20-1-2017. Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters rằng ông Trump khi đó có thể dễ dàng đảo ngược sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm và cho phép các quan chức tình báo Nga trở lại Mỹ. Dù vậy, sẽ có hậu quả về mặt chính trị vì không ít nghị sĩ Đảng Cộng hòa (GOP) của ông Trump đang ủng hộ trừng phạt Nga, trong đó có những nhân vật hàng đầu như Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsay Graham. Nói đi cũng phải nói lại, các nghị sĩ GOP cũng gặp phép thử không nhỏ: Làm sao vừa cứng rắn với Nga vừa không quá thúc ép “người nhà” mới chân ướt chân ráo vào Nhà Trắng. “Đây sẽ là nguồn căng thẳng chính sau khi ông Trump nhậm chức” - ông Eric Lorber, chuyên gia tại Công ty Tư vấn Financial Integrity Network (Mỹ), dự báo. Các nghị sĩ Mỹ cho đến giờ vẫn quyết tâm tiến hành các phiên điều trần để có thêm thông tin về vụ việc khiến dư luận trong nước có thể nghiêng về hướng ủng hộ một chính sách cứng rắn hơn nữa nhằm vào giới lãnh đạo Nga mà ông Trump đang tìm cách xích lại gần. Một số nhà phân tích cho rằng sẽ rất khó để chính quyền ông Trump bác bỏ các báo cáo về Nga được giới chức tình báo, thực thi pháp luật đưa ra. Hiện vẫn còn quá sớm để biết ông Trump giải bài toán khó trên như thế nào. Tờ The Wall Street Journal tin là ông Trump, người không xa lạ với chuyện mặc cả trong kinh doanh, có thể gợi ý giảm bớt trừng phạt để đổi lấy sự hợp tác nhiều hơn của Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria. Cùng lúc đó, ông có thể dọa leo thang trừng phạt với hy vọng ngăn Moscow có những hành động “khiêu khích” hơn nữa. Nhận thấy lựa chọn khó khăn đang chờ mình sắp tới, ông Trump đã có dấu hiệu xuống nước trong phản ứng về động thái ông Obama ra tay trừng phạt Nga. Thay vì tiếp tục khăng khăng bác bỏ cáo buộc Nga liên quan đến các vụ tấn công mạng, tỉ phú bất động sản cho biết sẽ sớm gặp các lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ vào tuần tới để cập nhật thông tin về vụ việc. Dù vậy, bà Kellyanne Conway, cố vấn hàng đầu của ông Trump, không quên “ném đá” chính quyền ông Obama khi cho rằng động thái trừng phạt Nga chỉ vài tuần trước khi mãn nhiệm là nhằm hạn chế chính sách đối với Moscow của ông Trump. Phương Võ

THU HẰNG