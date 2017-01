Tổng thống Syria sẵn sàng từ chức?

09/01/2017 16:57

Thông điệp trên được ông Assad đưa ra khi trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp hôm 9-1 và được hãng tin SANA của Syria công bố.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai sẽ đại diện cho phe đối lập và ngày tổ chức cuộc hòa đàm cũng chưa được xác định. Dù có thông tin hòa đàm diễn ra trước cuối tháng 1 này song vào tuần trước, phe nổi dậy Syria dọa không tham gia hòa đàm ở Kazakhstan vì cho rằng quân chính phủ vi phạm lệnh ngừng bắn trên cả nước, phần lớn là ở Wadi Barada, thủ đô Damascus.

Trong khi đó, ông Assad cho rằng lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra bị phía quân nổi dậy vi phạm rất nhiều lần. Theo ông, quân đội Syria sẽ tái chiếm toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả khu vực do phiến quân kiểm soát gần TP Damascus, nơi nguồn nước trọng yếu bị phá hủy do bom đạn.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS

Sự cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga có ảnh hưởng tích cực đến xung đột Syria, theo Tổng thống Assad.

Tháng trước, Nga cho biết nước này cùng với ông Assad, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng thủ đô Astana của Kazakhstan nên trở thành địa điểm tổ chức hòa đàm mới sau khi phiến quân Syria hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong cuộc chiến khi để mất miền Đông Aleppo.

Khi được hỏi liệu có sẵn lòng từ chức tổng thống, vốn là yêu cầu của phe nổi dậy trong suốt cuộc xung đột, ông Assad trả lời: "Có, nhưng chức vụ của tôi được quy định bởi hiến pháp. Nếu phe đối lập muốn thảo luận điều này, họ phải đề cập tới hiến pháp".

Bất kỳ vấn đề nào liên quan tới hiến pháp đều phải được trưng cầu dân ý và người dân có thể bầu ra bất kỳ lãnh đạo nào, tổng thống Syria nói thêm.

Vị thế của ông Assad trong cuộc chiến đã được củng cố đáng kể sau khi TP Aleppo được chính phủ tái chiếm. Đây là khu vực thành thị cuối cùng mà phiến quân kiểm soát tại Syria.

Khi được hỏi quân đội Syria có kế hoạch chiếm lại Raqqa từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không, ông Assad nói họ sẽ "giải phóng từng mét đất của Syria" và mọi người dân Syria phải đặt dưới sự quản lý của nhà nước.

Raqqa là thành trì của IS. Mỹ đang hỗ trợ một liên minh quân sự bao gồm người Kurd để đánh chiếm thành phố chiến lược này.

Bảo Hạnh (Theo Independent, Reuters)