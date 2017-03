Triều Tiên nói "người được cho là Kim Jong-nam" chết vì đau tim

02/03/2017 19:50

Tuyên bố trên khác hẳn thông báo của cảnh sát Malaysia, trong đó nói rằng “ông Kim Jong-nam” (anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) bị giết chết bởi một chất độc thần kinh bị cấm sử dụng.

Theo nhà ngoại giao Ri Tong-il, người đang dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đến Malaysia, ông Kim Jong-nam có tiền sử bệnh tim và huyết áp cao, cần phải dùng thuốc.

Ngoài ra, ông Ri cũng phủ nhận người tử vong tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13-2 là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên, thay vào đó gọi nạn nhân bằng tên trên hộ chiếu: Kim Chol. Các quan chức Hàn Quốc tiết lộ Kim Chol là “bí danh mà ông Kim Jong-nam hay dùng”.

Cảnh sát đứng xung quanh đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Ảnh: REUTERS

Ông Ri còn đề nghị chính phủ Malaysia gửi chất độc thần kinh mà giới chức nước này tìm thấy trên cơ thể “ông Kim Jong-nam” cho một cơ quan giám sát quốc tế để kiểm tra. “Nếu thực sự chất độc đó được sử dụng, nó phải được gửi tới Văn phòng Tổ chức cấm vũ khí hóa học” - ông Ri phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur.

Đến thời điểm này, cảnh sát Malaysia đã xác định được 7 người đàn ông Triều Tiên mà họ muốn thẩm vấn do nghi ngờ liên quan tới vụ án. Theo The New York Time, nghi can thứ 8 đang bị tạm giữ, sẽ được thả tự do và trục xuất về nước do không đủ chứng cứ.

Trong khi đó, Triều Tiên từ chối để cảnh sát Malaysia thẩm vấn 2 người được cho là ẩn náu bên trong đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Bốn nghi can khác trước đó được tin là đã quay trở về Triều Tiên.

Bên cạnh việc không cho phép các quan chức Triều Tiên thực hiện cuộc khám nghiệm pháp y riêng trên cơ thể "ông Kim Jong-nam", Malaysia còn bãi bỏ chương trình thị thực miễn phí đối với khách du lịch Triều Tiên. Trước khi xảy ra cái chết của nạn nhân nghi là ông Kim Jong-nam, công dân 2 nước có thể tự do qua lại lãnh thổ của nhau mà không cần thị thực.

Hiện có khoảng 1.000 người Triều Tiên đang sống và làm việc tại Malaysia, nơi họ thành lập các công ty quốc tế và được quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng toàn cầu. Chưa rõ vấn đề xin thị thực có ảnh hưởng đến người Triều Tiên đang cư trú ở Malaysia hay không.

Phạm Nghĩa (Theo The New York Times)