Trùm do thám của IS bị tiêu diệt tại Syria

07/01/2017 10:55

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt tên thủ lĩnh IS cấp cao được xác định là Mahmud al-Isawi nói trên trong cuộc không kích nhằm vào thành phố mà IS tự xưng là thủ đô của nhóm khủng bố này.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang nhằm mục tiêu không kích vào Raqqa, Syria. Ảnh: Daily Mail

Al-Isawi thiệt mạng ngày 31-12-2016 song tới hôm 6-1 giới chức Mỹ mới lên tiếng xác nhận.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác định mục tiêu là al-Isawi - một thủ lĩnh IS quản lý về tài chính và chịu trách nhiệm cac chiến dịch tuyên truyền và trợ giúp tình báo. Hắn là nhân vật quan trọng thứ 16 của IS bị tiêu diệt trong năm 2016.

Trước khi chuyển tới Raqqa, al-Isawi chuyên tham gia trợ giúp các hoạt động tuyên truyền và tình báo ở Fallujah. Hắn cũng trợ giúp các hoạt động đi lại giữa các vùng với các thủ lĩnh IS khác.

CENTCOM cho biết al-Isawi hợp tác chặt chẽ và có quan hệ cá nhân với Abd al-Basit al-Iraqi, kẻ đứng đầu mạng lưới tấn công của IS ở Trung Đông.

Al-Iraqi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích hôm 2-11-2016.

“Cái chết của al-Isawi cùng với những cái chết liên tiếp của các thủ lĩnh IS gần đây đã làm giảm mức độ tấn công của mạng lưới này và buộc IS phải tập trung tăng cường an ninh nội bộ”- CENTCOM nói.

“Liên minh sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt các phần tử khủng bố IS những kẻ lên kế hoạch và tiến hành tấn cong chống lại các quốc gia trong liên minh và đe dọa cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng trốn ở bất cứ đâu” - CENTCOM nhấn mạnh.

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)