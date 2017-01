Trùm ma túy El Chapo "sang" Mỹ ngay trước ngày ông Trump nhậm chức

20/01/2017 08:07

Một quan chức Mỹ ngày 19-1 nói với đài CNN rằng chính quyền Mexico lên kế hoạch dẫn độ Guzman, trùm băng đảng ma túy Sinaloa, trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong ngày 20-1. Trước đó, cũng trong hôm qua, một tòa án ở Mexico City đã bác phản đối việc dẫn độ của Guzman. Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông Mexico loan tin y đã có mặt tại sân bay Ciudad Juarez song không rõ sẽ bị đưa đến đâu.

Guzman “El Chapo” bị bắt ở Mexico City hồi năm 2016. Ảnh: REUTERS

Về phía Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận thông báo của Bộ Ngoại giao Mexico và chỉ thông báo rằng thời gian và địa điểm phiên tòa đầu tiên xử Guzman là sắp diễn ra. Cơ quan này cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính phủ Mexico trong một tuyên bố đối với “sự hợp tác sâu rộng của họ và hỗ trợ trong việc đảm bảo dẫn độ Guzman đến Mỹ”.

Trùm ma túy Guzman bị bắt vào cuối tháng 1 năm ngoái tại khách sạn ở ngoại ô TP Los Mochis, bang Sinaloa của Mexico. Đến nay, y đã trốn thoát khỏi 2 nhà tù canh phòng cẩn mật ở Mexico. Cho dù bị bắt, Guzman cho rằng buôn bán ma túy sẽ không kết thúc. “Trong cả những ngày tôi không tồn tại, mua bán sẽ không giảm” – y nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi bị bắt.

Guzman cùng nhiều nhân vật khác bị truy tố vào năm 2009 tại Tòa án Liên bang ở quận Brooklyn, bang New York, vì tội âm mưu nhập khẩu hơn 119.748 cocaine vào Mỹ từ năm 1990 đến năm 2005. Các bị cáo bị cáo buộc tội vận chuyển và lấy ma túy từ các tổ chức ma túy Colombia khác nhau. Ngoài ra, y phải đối mặt với nhiều tội danh ở các bang Arizona, California, Texas, Illinois, New York, Florida và New Hampshire.

Theo một báo cáo của Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ, buôn bán heroin, cần sa, cocaine và ma túy đá từ Mexico vào Mỹ đem về lợi nhuận 19-20 tỉ USD hàng năm.

H.Bình (Theo CNN, BBC)