Trung Quốc: Bi hài hổ béo phì sau Tết

07/02/2017 09:54

“Ôi phải mi sau kỳ nghỉ lễ mùa xuân không?” - một người dùng Weibo bình luận dưới một bài viết có kèm các bức hình cho thấy những con hổ phúng phính, đầy đặn. Ở Trung Quốc, kỳ nghỉ ăn Tết Nguyên đán là thời điểm những người sinh sống ở đô thị trở về quê, ăn uống ê hề và sau đó quay trở lại thành phố với cân nặng lên không tưởng.

Hình ảnh những con hổ ở Cáp Nhĩ Tân tròn lẳng. Ảnh: SHANGHAIIST

Vận động chút ít cho bớt tròn. Ảnh: SHANGHAIIST

Tất nhiên, những con hổ Siberia thực sự có một lý do ăn uống no say. Mùa đông ở tỉnh Hắc Long Giang có tiếng là khắc nghiệt nên chất béo cần thiết để giúp chúng tránh được giá lạnh. Đến hè, những con hổ lại lấy lại vóc dáng thon gọn lúc đầu.

Hình ảnh béo tốt của những con hổ được quan tâm bởi trước kia, nhiều vườn thú bị cáo buộc bỏ đói hổ đến chết để làm cao hổ cốt, thức uống mà một số người Trung Quốc tin có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cải thiện hiệu suất tình dục.

Trước kia, nhiều vườn thú bị cáo buộc bỏ đói hổ đến chết. Ảnh: SHANGHAIIST Đến hè chúng lại có vóc dáng bình thường. Ảnh: SHANGHAIIST Phơi nắng xuân Ảnh: SHANGHAIIST Trông cứ như đăm chiêu dữ lắm. Ảnh: SHANGHAIIST Nhẩn nha trong nắng Ảnh: SHANGHAIIST Chất béo cần thiết để giúp chúng tránh được giá lạnh. Ảnh: SHANGHAIIST Lông mềm mịn như nhung Ảnh: SHANGHAIIST

H.Bình (Theo Shanghaiist)