Trung Quốc muốn kiểm soát tàu lặn nước ngoài

16/02/2017 21:27

Các tàu lặn nước ngoài phải nổi lên mặt nước và báo cáo hành trình di chuyển cho cơ quan chức năng khi đi vào vùng biển của Trung Quốc. Đó là nội dung dự thảo sửa đổi luật an toàn hàng hải đang được Trung Quốc xem xét, hãng thông tấn China News Service (CNS) cho biết đêm 14-2.

Chặn tàu nước ngoài

Dự thảo nêu trên còn cho phép nhà chức trách hàng hải chặn tàu nước ngoài vào vùng biển Trung Quốc nếu chúng bị xem là đe dọa đến an toàn và trật tự hàng hải. CNS không nêu rõ chi tiết dự thảo song khẳng định những thay đổi sẽ “tăng cường hệ thống quản lý cơ bản đối với tàu thuyền nước ngoài ra vào lãnh hải, những chuyến đi vô hại cũng như quyền truy đuổi và trục xuất nóng”.

Theo Reuters, dự thảo luật sửa đổi không đề cập trực tiếp đến biển Đông - nơi Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết vùng biển có tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này. Hồi tháng 12-2016, Bắc Kinh đã châm ngòi một vụ tranh cãi với Washington khi tàu hải quân Trung Quốc bắt giữ một thiết bị ngầm không người lái (UUV) của Mỹ tại vùng biển quốc tế trên biển Đông. Chiếc UUV sau đó đã được trả lại song ông Donald Trump, lúc ấy còn là tổng thống Mỹ đắc cử, gọi hành động thu giữ chưa từng có tiền lệ của Bắc Kinh là “ăn cắp”.

Trước đó, tòa án ở bang Florida - Mỹ vào cuối tháng 9-2016 đã kết án một phụ nữ gốc Hoa 21 tháng tù vì tội âm mưu tuồn công nghệ tàu ngầm không người lái của Mỹ cho Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bà Amin Yu - 55 tuổi, ở TP Orlando - đã thừa nhận tìm cách thu thập các hệ thống và linh kiện tàu ngầm không người lái theo chỉ đạo của các đồng phạm tại Trường ĐH Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

Các thiết bị không người lái được vớt lên sau cuộc tập trận Chiến binh Tự động của Hải quân Anh - Mỹ vào tháng 10-2016 Ảnh: REUTERS

Chạy đua tàu ngầm

Các vụ việc nêu trên làm nổi bật cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt về những “cỗ máy” trong lòng đại dương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tạp chí The National Interest (Mỹ) hồi tháng 1 có bài phân tích cho thấy dự án phát triển tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc Type 091 (lớp Han) đã ngốn rất nhiều thời gian và tiền của nhưng cuối cùng chỉ là nỗi thất vọng. Trong “Combat fleets of the world” (tạm dịch: “Các hạm đội trên thế giới”) của tác giả Eric Wertheim - cuốn sách gối đầu giường của nhiều giới chức hải quân, những tàu ngầm ban đầu trong dự án trên của Trung Quốc được gọi là “cá mập không răng”. Trong khi đó, một tàu ngầm Type 091 phiên bản nâng cấp của Trung Quốc được triển khai trong sứ mệnh chống hải tặc ở vùng biển giữa Yemen và Somalia năm 2015 đã bị “chê” quá ồn ào.

Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Trung tâm An ninh mới Mỹ hôm 13-2, tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất Type 093B của Trung Quốc có thể đã tương đương với tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles cải tiến của Hải quân Mỹ. Bước tiến đáng chú ý này khiến một số chuyên gia phân tích hải quân Mỹ đặt câu hỏi: Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong tương lai? Ông Jerry Hendrix, Giám đốc Trung tâm An ninh mới, cho rằng Type 093B cho thấy Trung Quốc đã học hỏi rất nhanh cách chế tạo một tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại. Thế nhưng, nhiều chuyên gia khác nghi ngờ khả năng đột phá công nghệ quá nhanh như vậy.

Cuộc đua tàu ngầm có thể tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ - Trung vốn đang bị phủ bóng bởi những tranh cãi ở biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 15-2 cảnh báo Mỹ không nên tiến hành bất kỳ động thái nào nhằm “thách thức chủ quyền và an ninh” của Trung Quốc. Cảnh báo này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin giới chức hải quân và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đang cân nhắc tiến hành các hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải tại biển Đông. Theo tờ Navy Times hôm 12-2, hoạt động tuần tra có thể được tiến hành bởi các tàu thuộc nhóm tàu sân bay Carl Vinson - vốn đã tuần tra thường xuyên và luân phiên ở các vùng biển trong khu vực 70 năm qua.

THU HẰNG