Trung Quốc: Văng khỏi đu quay, bé gái chết thảm

05/02/2017 16:44

Vụ việc xảy ra vào chiều 3-2 tại công viên Chaohua ở TP Trùng Khánh. Một đoạn clip quay lại tai nạn kinh hoàng cho thấy bé gái bị rơi ra khỏi ghế ngồi ngay khi chiếc đu quay lộn ngược vòng đầu tiên và kẹt 1 chân trên ghế. Đến vòng quay thứ 2, nạn nhân mới bị văng ra và rơi xuống hàng rào sắt. Sau đó, cô bé xấu số đã nhanh chóng được đến bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi.

Trong một thông báo đưa ra vào ngày 4-2, công ty phụ trách an toàn thiết bị của Trung Quốc cho biết theo điều tra ban đầu, nguyên nhân tai nạn là do đai an toàn bị hỏng và thanh chắn trên ghế không đủ chặt.

Cô bé bị rơi ra khỏi ghế ngồi ngay từ vòng quay đầu tiên. Ảnh: Shanghaiist

Nạn nhân bị kẹt 1 chân trước khi văng ra ngoài. Ảnh: People's Daily Online

Hôm 5-2, tờ West China Metropolis Daily đưa tin gia đình của nạn nhân và phía công viên đã đạt được thỏa thuận bồi thường cho đứa con duy nhất của họ với số tiền 870.000 nhân dân tệ. Cũng theo tờ báo này, trò chơi cảm giác mạnh trên vừa được kiểm tra chất lượng định kỳ hồi tháng 12.

Tổng cục Giám sát, Kiểm tra và Kiểm định Chất lượng cho biết họ đã yêu cầu chính quyền TP Trùng Khánh đình chỉ tất cả các máy trò chơi lớn tại công viên Chaohua để "tiến hành kiểm tra và loại bỏ các mối nguy tiềm ẩn". Ngoài ra, tổng cục cũng đề nghị tất cả các công viên trên cả nước có trò chơi cảm giác mạnh tương tự nên tạm ngừng sử dụng nó ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để kiểm tra.

Đoạn clip quay lại vụ việc. Nguồn: Daily Mail

Bảo Hạnh (Theo Shanghaiist, ABC News)