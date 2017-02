TT Trump nghỉ cuối tuần 1 tháng bằng cả năm của nhà Obama

23/02/2017 17:25

Ông Trump viết trên Twitter tháng 1-2012: “Chi phí nghỉ dưỡng của Tổng thống Barack Obama khiến người đóng thuế mất hàng triệu USD. Không thể tin nổi”.

Tuy nhiên, ba chuyến đi nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump tới CLB Mar-a-Lago của ông ở Florida kể từ khi nhậm chức, cùng với các chuyến đi làm ăn của con trai của tân tổng thống tới nay ước tính đã tiêu tốn 11,3 triệu USD.

Tổng thống Trump chơi golf cùng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo

Tổ chức giám sát bảo thủ Judicial Watch ước tính chi phí du lịch của ông Barack Obama trung bình là 12,1 triệu USD/năm trong suốt 8 năm của vị tổng thống thứ 44 trong Nhà Trắng.

“Cách điều hành công việc như vậy thực sự rất đắt đỏ và Tổng thống (Trump) nên nhận ra điều đó” – Chủ tịch Judicial Watch Tom Fitton nói với Washington Post.

“Tổng thống Trump rõ ràng biết thực hiện một chuyến bay tốn kém ra sao. Lui tới Mar-a-Lago không phải là miễn phí”- ông Fitton nói thêm.

Riêng ba chuyến đi cuối tuần tới Mar-a-Lago, quận Palm Beach của ông Trump trong 1 tháng qua ước tính khiến ngân sách liên bang phải chi 10 triệu USD, dựa trên con số từ một báo cáo chính phủ hồi tháng 10-2016, phân tích hoạt động đi lại của Nhà Trắng, trong đó có đề cập ước tính chi phi của 3 chuyến đi tương tự tới Mar-a-Lago.

Theo Independent, cảnh sát trưởng quận Palm Beach Ric Bradshaw cho biết rằng các chuyến đi nói trên tiêu tốn của người đóng thuế 360.000 USD cho phí làm ngoài giờ của cảnh sát trong 3 đợt cuối tuần ở Florida kể từ ngày 20-1. Con số này bao gồm cả tiền cho lực lượng tuần duyên tuần tra khu vực bờ biển xung quanh.

Washington Post tiết lộ chi phí cho lực lượng mật vụ bảo vệ khi cậu con trai Eric Trump của Tổng thống thăm Uruguay để quảng bá một tháp căn hộ cao cấp của nhà Trump tốn khoảng 88.320 USD.

Ngoài ra, mất 5.470 USD cho mật vụ bảo vệ ở khách sạn AlSol Del Mar tại Cộng hòa Dominica khi họ phong tỏa khu vực trước một chuyến đi tương tự của Eric Trump.

Trong một diễn biến khác, trong một bức thư gởi tới các thành viên nghị viện của TP New York, đại diện của Sở Cảnh sát New York (NYPD) James O’Neill cho biết chi phí bảo vệ gia đình ông Trump trong 75 ngày từ ngày bầu cử tới ngày nhậm chức là 25,7 triệu USD, thấp hơn so với ước tính trước đó là 35 triệu USD.

Theo ông O’Neill, dự kiến NYPD sẽ chi từ 127.000-146.000 USD mỗi ngày để bảo vệ Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và cậu con trai Barron khi họ lưu lại tại quận Manhattan. Theo lời ông O’Neill trong bức thư ghi ngày 21-2 nói trên, chi phí này sẽ đội lên đáng kể khi tổng thống về TP New York. Ông Trump vẫn chưa về thành phố này lần nào kể từ khi vào Nhà Trắng hôm 20-1.

Đỗ Quyên (Theo Forbes, Independent, Political)