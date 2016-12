Với 3 thông điệp Twitter, ông Trump khuấy động thế giới

23/12/2016 18:29

Chỉ trong vòng vài giờ, ông Trump gây xáo trộn các mối quan hệ đối ngoại bằng cách gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Barack Obama về một nghị quyết liên quan đến khu định cư Israel, tỏ ý cho biết sẽ tăng cường cạnh tranh hạt nhân với Nga, và khiến một nhà thầu quốc phòng hàng đầu bất an.

Ông Trump khởi đầu một ngày bận rộn trên Twitter bằng thông điệp về Israel. Tỉ phú này đã gây áp lực lên chính quyền của Tổng thống Barack Obama khi kêu gọi phủ quyết dự thảo nghị quyết lên án hành động xây dựng các khu định cư của người Israel. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ của một tổng thống đắc cử chưa bước chân vào Nhà Trắng.

Ai Cập sau đó bất ngờ hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do mình đưa ra nói trên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đài CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết nước này đã liên lạc với ông Trump để nhờ can thiệp, gây áp lực với chính quyền ông Obama. Có thể thấy rằng trong các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia, ông Trump sẵn sàng tiếp tục đối đầu với Tổng thống Obama.

Ông Donald Trump. Ảnh: AP

Sau đó, ông Trump lại viết tiếp một thông điệp khác, đe dọa dẫn đến cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân.

Thông điệp kêu gọi “Mỹ phải tăng cường và nâng cao khả năng hạt nhân" được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ở thủ đô Moscow rằng nước này cần “tăng cường khả năng quân sự của các lực lượng hạt nhân chiến lược". Theo đài CNN, các tuyên bố trên làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc sở hữu tổng cộng hơn 14.000 đầu đạn hạt nhân.

Cuối cùng, ông Trump cho rằng có thể mua mẫu chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet (của hãng Boeing) để thay mẫu chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 (của hãng Lockheed Martin) mà ông cho là có giá quá cao. Thông điệp khiến giá trị thị trường của Lockheed Martin giảm mất nhiều triệu USD, cũng như dẫn đến nỗi lo mất việc làm của hàng ngàn người.

H.Bình (Theo CNN)